Первые 65-дюймовые игровые дисплеи NVIDIA BFGD с поддержкой 4K, HDR, G-Sync и частоты 144 Гц поступят в продажу в феврале по цене $5000

В рамках проведения прошлогодней выставки CES 2018 компания NVIDIA анонсировала крупноформатные игровые дисплеи BFGD (Big Format Gaming Display). Как ожидалось, 65-дюймовые устройства с поддержкой 4K и HDR поступят на рынок летом 2018 года.

Но лето пришло и ушло, за ним минула осень, потом и вовсе закончился 2018 года, а BFGD дисплеи так и не появились в продаже. Но теперь уже наверняка стало известно, что первые такие устройства можно будет купить в феврале 2019 года. Правда, удовольствие это будет не из дешёвых.

Компания HP установила на свою BFGD-модель Omen X Emperium ценник в $4999. В дополнение к уже указанным плюшкам в виде поддержки 4K и HDR также указаны поддержка G-Sync и частоты обновления 144 Гц (хотя в прошлом году упоминалась частота 120 Гц). Кроме того, устройство получило интеграцию NVIDIA Shield, что обеспечивает доступ к стриминговым приложениям и Google Assistant. Из интерфейсов подключения доступны три порта HDMI 2.0 и один DisplayPort. Также сообщается о наличии нескольких портов USB, в том числе двух – для зарядки.

Источник: The Verge