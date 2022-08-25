«Пиноккио» / Pinocchio — трейлер киноверсии мультфильма Disney 1940 года с Томом Хенксом от режиссера Роберта Земекиса

Walt Disney Studios выпустила новый трейлер современной киноадаптации «Пиноккио» с Томом Хенксом, над которой работал режиссер «Форреста Гампа» Роберт Земекис (он также написал сценарий совместно с Крисом Вайцом).

Премьера фильма «Пиноккио» Роберта Земекиса состоится уже 8 сентября 2022 года на Disney+.

Тома Хенкса в образе резчика по дереву Джепетто мы уже видели в предыдущем трейлере, а новое видео полноценно демонстрирует ожившего кукольного Пиноккио и других персонажей удивительной сказки Карло Коллоди.

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Новый трейлер «Пиноккио» в оригинале на английском

Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма Disney 1940 года, основанного на итальянской книге 1883 г. «Приключения Пиноккио» автора Карло Коллоди. По сюжету, резчик по дереву Джеппетто, которого играет Том Генкс, замечает падающую звезду и загадывает желание самое заветное желание — чтобы его деревянная кукла Пиноккио превратилась в живого мальчика. Голубая Фея (Синтия Эриво) исполняет волю кукольника и просит сверчка Джимини стать совестью Пиноккио и помочь его завершить преобразование.

Также в фильме снялись Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета», «Начало», «Темный рыцарь возвращается» и «Петля времени»), Люк Эванс («Хоббит») и Киган-Майкл Ки («Кот и Пил») . Музыку написал композитор Алан Сильвестри («Назад в будущее», «Полярный экспресс»).

«Пиноккио» Гильермо дель Торо

Не стоит путать киноадаптацию «Пиноккио» Роберта Земекиса с кукольным мультфильмом «Пиноккио», над которым работал режиссер «Лабиринта фавна» и «Тихоокеанского рубежа» Гильермо дель Торо. Напомним, это переосмысление всем хорошо известной сказочной истории о деревянном мальчике — действие будет происходить в фашистской Италии в 1930-е годы. «Пиноккио» Гильермо дель Торо выйдет на Netflix в декабре 2022 года.

Соулслайк о Пиноккио

Попутно также вспомним Lies of P — геймплей будущего соулслайка о Пиноккио показали на открытии Gamescom 2022. Игра разрабатывается для ПК и обоих поколениях консолей PlayStation и Xbox — релиз запланирован на 2023 год.