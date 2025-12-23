"Плюрибус" и компания: 20 лучших новых сериалов по версии Metacritic

Сайт-агрегатор рецензий Metacritic представил топ лучших сериалов 2025 года — на этот раз исключительно новых, а не вышедших с продолжениями. В перечне есть, как уже расхваленные ранее хиты, вроде «Юношества» или долгожданного «Плюрибуса» Винса Гиллигана, так и довольно неожиданные названия

Рейтинг сформирован на основе шоу, выпущенных в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, и рейтингов Metascore (по шкале от 0 до 100) с количеством отзывов не менее 7.

1. Юношество / Adolescence

Нашумевший мини-сериал Netflix стал лучшим новым шоу по версии Metacritic в 2025 году. Четырехсерийная британская драма от Стивена Грэма (который также снимается в главной роли) и Джека Торна повествует о 13-летнем мальчике, которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Что отличает шоу от большинства, за исключением звездной актерской игры Грэма и новичка Оуэна Купера, так то, что его сняли одним непрерывным дублем. В результате, «Юношество» стал один из крупнейших хитов Netflix всех времен и получил 13 номинаций на «Эмми», где среди побед — награда за лучший мини-сериал.

2. Волчий зал: Зеркало и свет / Wolf Hall: The Mirror and the Light

Неожиданно, но второе место в топе Metacritic занял исторический сериал «Волчий зал: Зеркало и свет», который является продолжением исторического шоу 2015 года и экранизирует последний роман трилогии Хилари Мантел и события 1536 года (сразу после смерти Анны Болейн). Марк Райланс возвращается из первого сезона в роли Томаса Кромвеля, как и Дэмиен Льюис в роли короля Генриха VIII. Среди остальных актеров: Джонатан Прайс, Кейт Филлипс, Томас Броди-Сангстер и Лилит Лессер.

3. Короче говоря / Long Story Short

Анимационная комедия для взрослых от создателя «Коня БоДжека», которая рассказывает о жизни братьев и сестер еврейско-американской семьи от детства до взрослого возраста, при этом с хаотичными временными скачками.

4. Одна из многих (Плюрибус) / Pluribus

Новый сериал создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана занял аж четвертую строчку рейтинга, несмотря на то, что стал самым популярным в истории Apple TV. В центре сюжета — автор любовных романов Кэрол Стурка, которая оказывается едва ли не единственным человеком на Земле, которого не поразил странный «вирус единства и счастья». Уже завтра на стриминге выйдет финальный эпизод, но фанам не стоит унывать — второй сезон официально в разработке.



5. Подноготная / The Lowdown

Драма в стиле неонуар от создателя «Псов резервации» Стерлина Харджо происходит в городе Талса, штат Оклахома. Одержимый журналист-правовед (Итан Хоук) живет и работает в книжном магазине, а его стремление разоблачить коррупцию в местной власти часто приводит к неприятностям — и отдаляет его от дочери-подростка. Среди постоянных и приглашенных актеров: Каньехтио Хорн, Кайл Маклахлен, Питер Динклэйдж и др.

6. Чужой: Земля / Alien: Земля

Еще один запуск FX, который предложил первое шоу во вселенной «Чужого». Сериал, созданный Ноа Хоули с участием Ридли Скотта, повествует о событиях, разворачивающихся за два года до событий первого фильма. Таинственный корабль Вейланд-Ютани для исследований глубокого космоса терпит крушение на Земле, а группа тактических солдат начинает расследование и не трудно догадаться, что они найдут на борту. Сидни Чендлер возглавляет актерский состав, в который также входят Тимоти Олифант, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис и Сэмюэл Бленкин.

7. Из лучших побуждений / Best Interests

Мини-сериал из четырех эпизодов от Джека Торна (автора вышеупомянутого «Юношества»), показывающий Шэрон Хорган и Майкла Шина в ролях родителей, у которых есть дочь, больная редкой формой мышечной дистрофии. Врачи считают, что девочке следует позволить умереть, а семья оспаривает это решение в суде, что приводит к нежелательной огласке.

8. Навсегда / Forever

Одноименный роман Джуди Блум 1975 года получил свою первую сериальную адаптацию. Шоураннер Мара Брок Акил с разрешения автора попыталась переосмыслить книгу, как подростковую романтическую историю любви двух темнокожих людей в Лос-Анджелесе 2018 года.

9. Мистер Скорсезе / Mr. Scorsese

Документальный сериал Ребекки Миллер, который в пяти эпизодах исследует жизнь и карьеру легендарного режиссера через развернутые интервью с ним самим, а также коллегами в составе Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Стивена Спилберга, Дэниела Дэй-Льюиса, Кейт Бланшетт, Джоди Фостер, Пола Шрейдера и многих других.

10. Узкая дорога на дальний север / The Narrow Road to the Deep North

Пятисерийная австралийская драма о Второй мировой войне, снятая режиссером Джастином Курзелем и экранизирующая роман Ричарда Фланагана. В главной роли Дорриго Эванса предстают Джейкоб Элорди и Киаран Хайндс. Нам показывают персонажа в три разных периода жизни: до войны как австралийского студента-медика, во время войны как военнопленного в японском лагере в Таиланде и гораздо позже как хирурга в Сиднее. Хотя случаются и любовные истории, «Узкая дорога» более жуткая, чем романтическая.

11. Умираю, как хочу секса / Dying for Sex

Мини-сериал, созданный по мотивам одноименного подкаста Wondery, вдохновлен реальными историями женщины (Мишель Уильямс), которая после диагностирования рака молочной железы на поздней стадии решает оставить своего мужа (Джей Дюпласс) после 15 лет брака, чтобы начать исследовать свою сексуальность с помощью своей лучшей подруги (Дженни Слейт).

12. Баллард / Ballard

Сериал-спиноф «Босх: Наследие», так же основанный на серии книг Майкла Коннелли. Детектив Баллард (Мэгги Кью) возглавляет новый (но недостаточно финансируемый) отдел нераскрытых дел и раскрывает заговор внутри полиции Лос-Анджелеса. Здесь сразу вспоминается другой сериал с соответствующим названием, который, на удивление, не попал в рейтинг.

13. Токсичный город / Toxic Town

Четырехсерийная британская драма от продюсеров «Черного зеркала» и сценариста Джека Торна (уже третий его сериал в списке), что рассказывает о печально известном судебном деле 1980-х годов, возбужденном жителями города, отравленного многолетними токсичными отходами, которые выбрасывает сталелитейный завод. Актерский состав возглавляют Джоди Уиттакер и Роберт Карлайл.

14. Пи-Ви в роли самого себя / Pee-wee as Himself

Двухсерийная документалка Мэтта Вулфа, которая предлагает глубокий взгляд на жизнь покойного актера Пола Рубенса, наиболее известного своей долговременной ролью Пи-Ви Германа. В течение 200 минут здесь показывают архивные кадры и интервью между режиссером и звездой, которое сокращено из более 40 часов разговоров.

15. Компания боссов / The Chair Company

В центре сюжета — обычный офисный работник Уильям Троспер (Тим Робинсон), который начинает расследовать «масштабный и сложный заговор после позорного инцидента на рабочем месте». Сериал оценили как «шедевр среди кринж-комедий» и поставили 100% на Rotten Tomatoes.

16. Хэл и Харпер / Hal & Harper

Мини-сериал, посвященный созависимым взрослым брату и сестре, которых играют Райфф и Лили Рейнхарт. Они же появляются как школьные версии своих персонажей в периодических воспоминаниях об общей детской травме, тогда как Марк Руффало снимается в роли их отца.

17. Киностудия / The Studio

Созданная Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом, «Киностудия» получила рекордные 23 номинации на премии «Эмми» за свой дебютный сезон, выиграв 13, включая премию «Лучший комедийный сериал». Роген играет новоназначенного руководителя устаревшей голливудской киностудии, которая пытается оставаться актуальной в эру стриминга. Поскольку действие сериала происходит в индустрии развлечений, то в нем появляется много других знакомых лиц (в частности Мартин Скорсезе, Шарлиз Терон, Рон Говард и Зак Эфрон), которые играют самих себя.

18. Сражённый молнией / Death by Lightning

Четырехсерийный мини-сериал Netflix от создателей «Игры престолов» повествует об убийстве 20-го президента Америки Джеймса А. Гарфилда, произошедшем всего через четыре месяца после вступления в должность. Майкл Шеннон играет Гарфилда, а Мэтью Макфадьен — его убийцу, Чарльза Гито.

19. Могучая девятка / The Mighty Nein

Команда, стоящая за The Legend of Vox Machina, вернулась этой осенью с сериалом, который анимирует вторую кампанию D&D, действие которой происходит в том же мире через несколько десятилетий.

20. Американская революция / The American Revolution

Вряд ли интересно украинскому зрителю, но в топе есть, поэтому упоминания не обойти: 12-часовой обзор основания Америки и ее восьмилетней борьбы за независимость. Озвучивает документалку Питер Койот, а актерский состав звезд (среди которых Мерил Стрип, Том Хэнкс, Морган Фримен, Сэмюэл Л. Джексон и др.) читает личные рассказы некоторых ключевых фигур, причастных к этому событию.