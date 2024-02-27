Поддержит ли Тейлор Свифт Байдена в 2024 году? Президент говорит, что это «секретная информация»

Джо Байден в очередной раз потроллил конспирологов, которые распространяют теории заговора о его якобы договоренности о поддержке на выборах от Тейлор Свифт.

Ведущий вечернего шоу на NBC Сет Мейерс позвал в программу президента США и заявил, что около 18% американцев верят, что Байден и Свифт каким-то образом сотрудничают и спросил, правда ли это у своего вип-гостя.

«Откуда вы берете эту информацию? Она секретная», — пошутил тот.

Reuters отмечает, что появление Байдена в шоу Мейерса является «последней попыткой президента наладить связь с младшим поколением и развеять беспокойство относительно его возраста» — после того, как в отчете специального прокурора прозвучали сомнения относительно его памяти и остроты ума.

81-летний Байден отметил, что бывший президент Дональд Трамп, его вероятный конкурент от Республиканской партии, близок к нему по возрасту (Трампу — 77 лет) и имеет собственные проблемы.

«Вы должны взглянуть на другого «парня». Ему примерно столько же лет, сколько мне, но он даже не помнит имени своей жены», — сказал Байден, вспоминая недавнее появление Трампа на конференции CPAC, где тот якобы назвал свою жену Меланию именем Мерседес (Мерседес — бывший специалист по коммуникациям администрации Трампа и один из организаторов CPAC).

Байден также сравнил свою политику и конкурента в такой сфере как аборты — нынешний президент США поддерживает права женщин на аборты, тогда как Трамп назначил судей, которые отменили знаковое решение по делу Роу против Уэйда, которое гарантировало права на аборт по всей стране.

«Речь идет о том, насколько старые ваши идеи», — добавил Байден.

Ранее конспирологи заявляли, что Байден сфальсифицировал Супербоул в пользу бойфренда Свифт, чтобы она его поддержала на выборах. Певица имеет большую фанатскую базу и стала настоящей звездой 2023 года — концерты с ее участием вызывали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению, продажи билетов на концертный фильм принесли рекордные доходы, а журнал Time в конце концов назвал ее «Человеком года».

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