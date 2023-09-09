Полный список процессоров Intel Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh от инсайдера

В этом месяце Intel собирается представить линейку процессоров Core 14 поколения (Raptor Lake Refresh). Инсайдер YuuKi_AnS опубликовал полную спецификацию будущего семейства чипов – всего в списке 26 процессоров.

Если указанные характеристики окажутся точными, следующая линейка Intel Core 14 представит процессоры от 2 до 24 ядер. Список начинается с Intel 300, имеющего двухъядерную конфигурацию и TDP 46 Вт, но не имеющего возможности повышения частот во время нагрузки. Линейка дополнена серией четырехъядерных процессоров Core i3, при этом Core i3-14100 также не поддерживает ускорение.

На уровне Core i5 можно ожидать конфигурации с 6P+4E или 6P+8E. Автор утечки предполагает, что имеющиеся тестовые образцы демонстрируют разные конфигурации – i5-14400 может иметь 10 или 14 ядер. Точно не известно, какие спецификации Intel в конечном счете примет для релиза линейки.

Все Raptor Lake Refresh будут поддерживать память DDR4 и DDR5. Предположительно, что производители в основном сосредоточатся на памяти DDR5 для этого поколения. За последний год цены на память DDR5 заметно снизились.

Слухи о возможной поддержке DDR5-6400 JEDEC в новой серии не подтвердились. Линейка Core 14-го поколения по умолчанию будет иметь ту же скорость 5600 МТ/с, но будет поддерживать гораздо более быструю память.

Ожидается, что Intel представит Core 14 поколения 19 сентября на мероприятии Innovation. Однако эта дата означает представление моделей K и KF, в то время как другие планируется запустить в начале следующего года – обычно Intel анонсирует их на CES в январе. Если слухи оправдаются, модель i9-14900KS также может появиться позже, возможно, в конце первого квартала.

Источники: VideoCardz, Wccftech