Пользователи Beeper утверждают, что Apple блокирует использование iMessage на их Mac

Сага Apple против Beeper, похоже, еще не закончилась, несмотря на то, что приложение iMessage на Android Beeper Mini было удалено из Play Store. Теперь пользователи Apple, использовавшие Beeper, сообщают, что им запретили использовать iMessage на своих компьютерах Mac.
Последнее решение стало следствием противоречивой игры между Apple и Beeper, в которой Apple вроде как победила.
Beeper откажется от попыток «присоединиться» к iMessage от Apple. Но сделает еще одну попытку
Beeper, стартап основателя смартчаса Pebble Эрика Мигиковского, сначала разработал агрегатор приложений для обмена сообщениями, что позволял пользователям обмениваться сообщениями с разных сервисов, таких как WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Signal, Telegram, SMS и iMessage. Этот продукт был переименован в Beeper Cloud с запуском нового приложения для Android под названием Beeper Mini, которое предлагало доступ к iMessage пользователям Android. Но успех последнего был непродолжительным, поскольку Apple быстро лишила Beeper Mini возможности надежно доставлять сообщения.
Apple частично блокирует доставку сообщений iMessage в Beeper Mini ─ Beeper
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Действия технологического гиганта вскоре привлекли внимание законодателей и двухпартийная группа законодателей обратилась в Министерство юстиции США с просьбой расследовать «потенциальное антиконкурентное обращение» Apple с приложением Beeper Mini.
Американские законодатели призывают Минюст расследовать блокировку Apple приложения Beeper в iMessage
Сейчас пользователи приложений Beeper жалуются на публичных форумах, включая Reddit и Discord, что десктопное приложение Beeper (Beeper Cloud) привело к тому, что их компьютеры Mac больше не могут отправлять и получать какие-либо сообщения iMessage, сообщает TechCrunch. Согласно рассказам пользователей, представители службы поддержки Apple сообщают им, что их компьютер был помечен спамным, посылающим слишком много сообщений, хотя это не так, как утверждают пользователи.