Пользователи Beeper утверждают, что Apple блокирует использование iMessage на их Mac

Сага Apple против Beeper, похоже, еще не закончилась, несмотря на то, что приложение iMessage на Android Beeper Mini было удалено из Play Store. Теперь пользователи Apple, использовавшие Beeper, сообщают, что им запретили использовать iMessage на своих компьютерах Mac.

Последнее решение стало следствием противоречивой игры между Apple и Beeper, в которой Apple вроде как победила.

Beeper, стартап основателя смартчаса Pebble Эрика Мигиковского, сначала разработал агрегатор приложений для обмена сообщениями, что позволял пользователям обмениваться сообщениями с разных сервисов, таких как WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Signal, Telegram, SMS и iMessage. Этот продукт был переименован в Beeper Cloud с запуском нового приложения для Android под названием Beeper Mini, которое предлагало доступ к iMessage пользователям Android. Но успех последнего был непродолжительным, поскольку Apple быстро лишила Beeper Mini возможности надежно доставлять сообщения.

Действия технологического гиганта вскоре привлекли внимание законодателей и двухпартийная группа законодателей обратилась в Министерство юстиции США с просьбой расследовать «потенциальное антиконкурентное обращение» Apple с приложением Beeper Mini.

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