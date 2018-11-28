Поставки дискретных видеокарт за последний квартал сократились более чем на 19%

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Аналитическая компания Jon Peddie Research (JPR) подготовила новый отчёт, рассказывающий о положении дел на рынке графических ядер в первом квартале.

Специалисты аналитической компании Jon Peddie Research (JPR) закончили обработку данных, характеризующих рынок графических процессоров (GPU) в третьем квартале 2018 года, и опубликовали соответствующий отчет. Для начала отметим, что статистика JPR включает как дискретные, так и интегрированные GPU.

Итак, если верить подсчетам JPR, указанный рынок по сравнению с предшествующим кварталом вырос на 10,64%. Нарастить продажи смогли все участники рынка: AMD — на 6,51%, NVIDIA— на 4,32%, Intel — и вовсе на 13,11%.

Что касается распределения долей, по сравнению с предыдущим кварталом мало что изменилось: доля AMD уменьшилась на 0,6%, NVIDIA потеряла 0,97%, тогда как Intel сумела нарастить долю на 1,5%.

А вот в годовом выражении объем поставок графических процессоров снизился на 2,2%, причем в настольном сегменте это самое сокращение составило целых 16%. В мобильном же был зафиксирован рост на 7%.

Если же отдельно выделить поставки видеокарт в виде самостоятельных плат (AIB, add-in-board), то в квартальном выражении они сократились на 19,21%. Аналитики объясняют спад последствиями ухода с рынка майнеров, до недавнего времени обеспечивающих AMD и NVIDIA немалую часть продаж. Увеличение импортных пошлин в США на товары из Китая тоже оставило свой след на рынке настольных GPU, причем в следующем квартале торговая война между США и Китаем может еще сильнее ударить по рынку.

Дискретные GPU входили в конфигурацию 31,61% персональных компьютеров, выпущенных в течение квартала. Это на 3,54% ниже показателя прошлого квартала.

Остается добавить, что рынок ПК за квартал вырос на 8,22%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил всего 0,30%.

Источник: JPR