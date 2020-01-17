Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy A51 с квадрокамерой начал продаваться в Украине по цене 9 499 грн

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Еще в конце прошлого года Samsung справила мировую премьеру первых смартфонов линейки Galaxy A 2020 года — Galaxy A51 и Galaxy A71. Несмотря на обозначение и позиционирование, именно A51 является более важной, учитывая то, насколько успешной оказалась прошлогодняя модель Galaxy A50. И вот сейчас Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71 добрались до Украины.

Говоря точнее, со вчерашнего дня в Украине можно купить Galaxy A51 в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти по цене 9 499 гривен. С 23 января начнутся продажи более доступной версии Galaxy A51 с вдвое меньшим объемом флэш-памяти, которая будет предлагаться за 8 499 гривен. Что касается Galaxy А71, вариант с 128 ГБ флэш-памяти можно будет с февраля по цене 11 999 грн.

Напомним, Samsung Galaxy A51 основан на SoC Exynos 9611, оснащен экраном Super AMOLED Infinity-O диагональю 6,5 дюйма, аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и основной L-образной камерой с четырьмя объективами.

У Galaxy A71 тоже четыре объектива в основной камере, но разрешение основного сенсора выше — 64 Мп против 48. Также Galaxy A71 отличается более крупным экраном (6,7 дюйма), более емким аккумулятором (4500 мА·ч) и другой платформой — Qualcomm Snapdragon 730.

Ознакомиться со всеми характеристиками Galaxy A51 и Galaxy A71 вы можете в нашем детальном анонсе. Также они перечислены в таблице ниже.