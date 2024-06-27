«Фантастическая четверка» Marvel покажет 1960-е годы «альтернативного» Нью-Йорка

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Иллюстрированные плакаты, которые Marvel разместила в соцсетях, намекнули фанатам, где будет происходить действие нового фильма «Фантастическая четверка», а теперь руководитель студии подтвердил эти предположения.

В подкасте Marvel (через EW) Кевин Файги отметил, что события нового фильма «Фантастическая четверка» действительно развернутся в 1960-х годах в месте «похожем на Нью-Йорк».

«Был плакат, на котором Джонни Шторм летел в воздухе, открывая вид на городской пейзаж», — сказал Файги. «Многие умные люди заметили, что он не совсем похож на тот Нью-Йорк, который мы знаем, а похож на тот Нью-Йорк, который существовал в 60-х годах. Это умные наблюдения».

«Фантастическая четверка» в новом составе привлекла к главным ролям Педро Паскаля (Мистер Фантастик), Ванессу Кирби (Невидимая леди), Джозефа Куина (Человек-факел) и Эбона Мосс-Бакрака (Существо). Также в актерский состав вошли Ральф Инесон, Пол Уолтер Хаузер, Наташа Лионн и Джулия Гарнер, которая сыграет женскую версию Серебряного Серфера.

Режиссирует фильм Мэтт Шакман («ВандаВижен»), а сценарий написали Джош Фридман, Джефф Каплан и Ян Спрингер.

Съемки «Фантастической четверки» стартуют 29 июля 2024 года, а премьера запланирована на 25 июля 2025 года.

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Напомним, что единственным фильмом Marvel, который выйдет в 2024 году, станет «Дэдпул и Росомаха». Ранее в студии решили снимать всего 2-3 фильма в год, чтобы побороть «усталость от супергероики».

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