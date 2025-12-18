Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite

После частичного анонса в прошлом месяце компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 15R. В дополнение к нему пользователям предложили планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15R

OnePlus 15R во многом повторяет китайский OnePlus Ace 6T, но имеет несколько отличий. Главное из них — батарея. Вместо 8300 мА-ч здесь установили аккумулятор емкостью 7400 мА-ч. Он также построен на кремний-углеродном аноде (Si-C), но поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, тогда как Ace 6T получил 100 Вт. Еще одно отличие заключается во фронтальной камере, которая получила сенсор 32 Мп против 16 Мп у Ace 6T.

Остальные характеристики идентичны. OnePlus 15R содержит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, переменной частотой обновления до 165 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. Внутри разместился процессор Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1 емкостью 256 или 512 ГБ.

Двойная камера на задней панели содержит 50 Мп (IMX906) главный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией и ультраширокоугольный модуль 8 Мп (16 мм, 112°). Корпус соответствует требованиям сертификации IP66, IP68, IP69 и IP69K. Смартфон работает на OxygenOS 16 на базе Android 16 с полным набором функций OnePlus AI.

Цена OnePlus 15R стартует от $699 или €699 за конфигурацию 12/256 ГБ памяти. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а фактические продажи стартуют с 15 января.

OnePlus Pad Go 2

Планшет Pad Go 2 получил более крупный 12,1-дюймовый IPS дисплей вместо 11,35″ у предшественника. Формат 7:5 сохранен. Панель обеспечивает разрешение 1980×2800 пикселей и плотность 284 ppi. Она охватывает 98% цветового пространства DCI-P3, поддерживает Dolby Vision и режим яркости до 900 нит.

Планшет работает на процессоре Dimensity 7300-Ultra (4 нм) вместо Helio G99 (6 нм). Чип использует более новые ядра CPU (A78/A55) и GPU Mali-G615 MC2. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 3.1 емкостью 128 или 256 ГБ. Также есть слот для установки карты памяти. Устройство оборудовано 8-мегапиксельными камерами на фронтальной и задней панелях.

Батарея в OnePlus Pad Go 2 выросла до 10500 мА-ч. Компания заявляет до 15 часов просмотра видео и до 60 дней в режиме ожидания. Новинка поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт и реверсивную зарядку. Планшет содержит четыре динамика, но лишен разъема для подключения проводных наушников.

OnePlus Pad Go 2 работает под управлением Android 16 с OxygenOS 16. Поддерживается многооконный режим Open Canvas, стилус Stylo с низкой задержкой и быстрой зарядкой. OxygenOS предлагает ИИ-функции AI Writer, AI Recorder и AI Summary.

Pad Go 2 доступен в цветах Lavender Drift и Shadow Black. Версия Shadow Black может иметь поддержку 5G и слот для SIM — впервые для планшетов OnePlus. Также возможно автоматическое подключение к 5G смартфона с экономией энергии до 30% по сравнению с хотспотом.

Цена OnePlus Pad Go 2 начинается от €350 за версию 8/128 ГБ Wi-Fi. Модель 8/256 ГБ 5G оценили в €450. Стилус и чехол продаются отдельно. Предзаказы уже открыты, продажи стартуют 24 декабря. Действуют скидки, бонусы для студентов и корпоративных клиентов, а также подарки — в зависимости от региона.

OnePlus Watch Lite

Умные часы OnePlus Watch Lite получили корпус из нержавеющей стали 316L толщиной 8,9 мм — это самые тонкие часы компании. Доступны цвета Silver Steel и Black Steel. Экран имеет 1,46-дюймовую OLED панель с яркостью до 3000 нит в спортивном режиме.

Часы поддерживают более 100 режимов тренировок, включая профессиональные. Есть двухчастотный GPS (L1/L5), анализ бега, показатели здоровья, отслеживание SpO2, сна, температуры кожи и быстрый обзор состояния за 60 секунд.

Новинка работает не на Wear OS, а на собственной ОС, зато автономность достигает до 10 дней. За 10 минут зарядки часы набирают заряд для 24 часов работы. Поддерживается Android и iOS, а также одновременное подключение к двум Android-устройствам.

Цена OnePlus Watch Lite составляет €180. Во время предзаказа действует скидка и бонусы.

Источник: gsmarena 1, 2