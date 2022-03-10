В Украину прибыла вторая партия терминалов Starlink, а также специальные адаптеры для их питания от автомобильного прикуривателя, солнечной батареи или генератора

Как и ожидалось, Украина получила от SpaceX Илона Маска вторую партию наземных терминалов для спутникового интернета Starlink. Фото упакованного оборудования поздно вечером 9 марта опубликовал в соцсетях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр поблагодарил Илона Маска за поддержку Украины, которая продолжает защищаться от оккупационных российских войск. В ответ лидер SpaceX сказал «пожалуйста», а также отметил, что команда SpaceX дополнительно положила специальные адаптеры для обеспечения возможности питания «тарелок» от автомобильного прикуривателя, солнечной батареи или генератора электроэнергии в регионах, где электросети повреждены в результате обстрелов российских оккупантов и временно отсутствует энергоснабжение.

You’re welcome. We have also sent power adapters for car cigarette lighters, solar/battery packs and generators for places where electricity is not available. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2022

Размер партии новой партии не уточняется, но ранее премьер-министр Денис Шмигаль в своем Твиттере рассказывал, что Украина рассчитывает получить до «5 тыс. единиц» Starlink.

Новые Starlink, поступившие в Украину, будут обеспечивать связь в городах по всей Украине, разрушенных в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками. Достоверно известно, что один из терминалов использует Минцифра, а еще один в свое распоряжение получила «Укрзалізниця». Кроме того, вчера первые терминалы Starlink появились в Ровенской области — их передали структурам ТрО. То есть можно смело утверждать, что Starlink работают по всей Украине и, как показывают тесты, обеспечивают скорость на прием около 150 Мбит/с.

***

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратился в Твиттере к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой.

В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском анонсировал «возможные космические проекты» в стране после окончания войны. Так что ждем с нетерпением.