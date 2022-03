В Украину прибыла вторая партия терминалов Starlink, а также специальные адаптеры для их питания от автомобильного прикуривателя, солнечной батареи или генератора

Как и ожидалось, Украина получила от SpaceX Илона Маска вторую партию наземных терминалов для спутникового интернета Starlink. Фото упакованного оборудования поздно вечером 9 марта опубликовал в соцсетях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр поблагодарил Илона Маска за поддержку Украины, которая продолжает защищаться от оккупационных российских войск. В ответ лидер SpaceX сказал «пожалуйста», а также отметил, что команда SpaceX дополнительно положила специальные адаптеры для обеспечения возможности питания «тарелок» от автомобильного прикуривателя, солнечной батареи или генератора электроэнергии в регионах, где электросети повреждены в результате обстрелов российских оккупантов и временно отсутствует энергоснабжение.

You’re welcome. We have also sent power adapters for car cigarette lighters, solar/battery packs and generators for places where electricity is not available.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2022