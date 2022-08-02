Приложение «Повітряна тривога» научилось предупреждать о химической и радиационной опасности

Украинское приложение «Повітряна тривога», которое развивают команды Ajax Systems и stfalcon.com, получило очередное функциональное обновление — кроме уведомлений об угрозе обычных (как бы странно это ни звучало) ракетно-артиллерийских ударов сервис теперь поддерживает новые типы предупреждений о химической и радиационной опасности, сообщает пресс-служба Минцифры.

Текущая версия приложения «Повітряна тривога» (4.0) поддерживает уведомление о начале и завершении пяти типов тревожных сигналов:

воздушная тревога

артиллерийский обстрел

уличные бои

химическая угроза

радиационная опасность

Для каждого отдельного типа тревоги созданы уникальные оповещения — кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины, а координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Для удобства и быстрой навигации официальная карта тревог вынесена в отдельное меню. Чтобы отслеживать тревоги по всей Украине, перейдите в меню Карта на главной странице приложения. Кроме того, доступна веб-версия карты по ссылке.

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В версии 4.0 также обновился раздел «Корисне» — добавили ссылку на бот для информирования о перемещении оккупантов єВорог и сайт для поиска жилья «Допомагай».

Загрузить приложение «Повітряна тривога» можно по следующим ссылкам: