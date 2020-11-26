Процессор AMD Ryzen 7 5800U (Zen 3) на 38% опережает предшественника в одноядерном тесте Geekbench

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В сети появились результаты тестирования флагманской модели APU семейства Cezanne на базе архитектуры Zen 3. В базе данных Geekbench 5 засветился 8-ядерный гибридный процессор Ryzen 7 5800U.

Данный чип поддерживает 16 потоков инструкций. Его базовая частота составляет 1,9 ГГц, а частота в режиме Boost достигает 4,44 ГГц. Частота оказалась на 100 МГц и 244 МГц выше, чем у процессора предыдущего поколения Ryzen 7 4800U на базе архитектуры Zen 2.

В новом чипе переработке подверглась кэш-память. Ryzen 7 5800U включает 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, в то время как модель Ryzen 7 4800U довольствуется 8 МБ. Кэш-память второго ровня и далее составляет по 512 КБ на каждое ядро, что совокупно даёт 4 МБ. Предполагается, что переработка кэш-памяти позволит сократить задержки и увеличить пропускную способность межъядерного соединения.

Графическая подсистема процессора Ryzen 7 5800U выполнена на базе доработанного GPU Vega, который включает 8 исполнительных блоков и 512 потоковых ядер. GPU работает на частоте 2000 МГц.

Тестирование проводилось на внутренней тестовой платформе AMD, оснащённой 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц. В одноядерном тесте процессор AMD Ryzen 7 5800U набрал 1421 балл, а в многоядерном тесте – 6450 баллов. Если сравнивать с результатами тестов предыдущего чипа Ryzen 7 4800U, то можно обнаружить, что прирост производительности в одноядерном режиме достигает 38%, а в многоядерном – 10%. Процессор Ryzen 7 4800U демонстрирует результаты 1031 и 5845 баллов, соответственно.

Источник: wccftech