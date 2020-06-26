Процессоры AMD Matisse Refresh (Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600XT) оказались на 5-8% производительнее своих предшественников





Процессоры AMD линейки Matisse Refresh засветились в тесте производительности Geekbench, что позволяет оценить уровень их производительности в одноядерном и многоядерном режимах работы.

Отметим, AMD анонсировала линейку Matisse Refresh (серия Ryzen 3000XT), состоящую из трёх чипов, около двух недель назад. Новинки основаны на архитектуре Zen 2 и изготавливаются по нормам 7-нанометрового технологического процесса. При этом в них реализованы некоторые архитектурные улучшения и повышены рабочие частоты по сравнению с существующими моделями Ryzen 3000X. Фактический выход процессоров Ryzen 3000XT запланирован на 7 июля, но благодаря данной утечке уже сейчас можно узнать, какой эффект приносят указанные улучшения.

В целом, можно сделать вывод, что новые процессоры в одноядерном тесте демонстрируют результат около 1400 баллов. Результат чипа Ryzen 5 3600XT оказался немного ниже, что вероятно можно объяснить меньшим значением показателя TDP (95 Вт против 105 Вт у Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT).

Производительность процессора Ryzen 5 3600XT в многоядерном режиме тестирования составила 7914 баллов. Для сравнения, модель Ryzen 5 3600X в многоядерном тесте Geekbench набирает 7500-7600 баллов. Таким образом, архитектурные улучшения и повышение рабочей частоты на 100 МГц привели к росту производительности примерно на 5%.

Процессор Ryzen 7 3800XT набрал в многоядерном тесте 9795 баллов, опередив на 25% модель Ryzen 5 3600XT. По сравнению с версией 7 3800X (средний результат около 9000 баллов) прирост производительности составил около 8%.

В то же время топовая новинка Ryzen 9 3900XT демонстрирует в многоядерном тесте Geekbench результат в 12970 баллов. Это на 32% больше возможностей Ryzen 7 3800XT, а по сравнению с чипом Ryzen 5 3600XT (у которого в 2 раза меньше ядер и потоков) прирост производительности составляет 65%. Если же сравнивать с аналогом семейства Ryzen 3000X – процессором Ryzen 9 3900X (средний результат 12300-12500 баллов), то прирост производительности составляет около 5%. Отметим, для Ryzen 9 3900XT и Ryzen 9 3900X базовая частота установлена на одном и том же значении 3,8 ГГц, а в Boost-режиме (для одного ядра) частота новинки оказалась на 100 МГц выше – 4,7 ГГц против 4,6 ГГц. Рекомендованная розничная цена Ryzen 9 3900XT составляет $499, в то время как модель Ryzen 9 3900X в некоторых розничных сетях можно купить по цене около $400. Так что пророст цены несопоставим с приростом производительности.

Источник: wccftech