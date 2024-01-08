Продажи Apple iPhone в Китае в первую неделю 2024-го обвалились на 30%. Huawei Strikes Back

Продажи смартфонов Apple iPhone в Китае резко пошли вниз — аналитики Jefferies отметили спад на 30% в первую неделю 2024 года, связав это с ужесточением конкуренции со стороны китайских брендов, прежде всего подсанкционной Huawei, и дальнейшую раскрутку маховика торговой войны между США и Китаем.

В конце 2023 года Китай, который до сих пор генерирует Apple немало денег, в очередной раз усилил запрет на iPhone в госорганах. В то же время Huawei, которая находится под санкциями США, с помощью SMIC наладила производство 7-нм платформ для смартфонов и дополнительно использует 5-нм чипы TSMC (вероятно, остатки или дефектные из прошлых партий). Не секрет, что в последние годы Apple прилагает немало усилий, чтобы уменьшить зависимость от Китая и возлагает здесь большие надежды на Индию.

В свежем отчете Jefferies отмечают, что Xiaomi и Huawei начали 2024 значительно лучше, поскольку им удалось удержать продажи на прежнем уровне. Аналитики прогнозируют, что давление на Apple продолжит расти и по итогам 2024 продажи iPhone в Китае упадут на двузначное число.

После запуска серии Mate 60 в августе 2023 года Huawei заметно нарастила продажи, а за последний квартал ее доля в Китае выросла еще на 6% (с 14% до 20%), тогда как доля Apple снизилась на 4% (с 15% до 11%).

В целом новые данные из отчета Jefferies согласовываются с предварительными сообщениями — ухудшениями рейтингов Barclays и Piper Sandler, уменьшением прогнозных значений выручки Foxconn из-за сомнений достаточного спроса на iPhone 15, и антимонопольный иск против Apple, который якобы готовит Минюст США.

Аналитики Jefferies также заметили, что скидки на iPhone в Китае растут, что, вероятно, является частью усилий Apple по поддержке штанов. Так, скидки на некоторые модели iPhone 14 в Китае «значительно» выросли на прошлой неделе, а некоторые предыдущие скидки стали еще более существенными (здесь без конкретики).

Китайский рынок смартфонов готовится к отскоку – IDC и другие ведущие аналитические агентства ожидают по итогам 4-го квартала 2023-го первый рост продаж после 10 последовательных кварталов спада. По прогнозу Jefferies, в 2024 году Huawei отгрузит около 64 млн смартфонов по всему миру – это значительно превысит результат 2023-го (менее 35 млн). Тем временем Apple готовится к выходу Vision Pro – нашумевшая гарнитура начнет продаваться уже 2 февраля.

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