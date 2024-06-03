Продажи билетов на «Фуриоса: Безумный Макс. Сага» упали на 60% во второй уикенд — глобальная касса фильма сейчас достигает $114 млн

При этом «Фуриоза» все еще далек от прибыльности, учитывая бюджет фильма в $160 млн.

Во внутреннем прокате приквел «Безумного Макса» уступил лидерство анимационному фильму «Гарфилд в кино» и детской комедии «Воображаемые друзья» — у творения Джорджа Миллера $49,6 млн заработка только в Северной Америке (падение на 59% по сравнению с дебютом, что является худшим показателем среди всех фильмов о «Безумном Максе»).

Общая касса фильма «Фуриоса», собранная за два уик-энда, сейчас достигла $114 млн — бюджет ленты составил более $160 млн без учета маркетинговых расходов, поэтому сомнительно, что она достигнет порога безубыточности. Отметим, что «Безумный Макс: Дорога гнева» 2015 года с Томом Харди и Шарлиз Терон в главных ролях, несмотря на то, что стал одним из хитовых боевиков, так же не отметился кассой. Лента дебютировала скромнее приквела — с $45 млн и заработала в целом $380 млн по всему миру. Интересно, что «Дорога гнева» не попала даже в 20 самых кассовых фильмов 2015 года, согласно данным Variety.

«Фуриоса: Безумный Макс. Сага» — это пятая часть франшизы о Максе Рокатанском, посвященная предыстории императрицы Фуриосы в исполнении Ани Тейлор-Джой. Ранее режиссер Джордж Миллер отмечал, что хотел «омолодить» Шарлиз Терон для приквела, однако решил не полагаться на технологии и просто подыскать «кого-то помоложе» — однако ИИ все же использовали, чтобы совместить черты Тейлор-Джой и актрисы, которая играла еще более юную версию Фуриосы.

Кроме Тейлор-Джой, которая получила всего 30 строк в фильме, к актерскому составу «Фуриосы» присоединился Крис Хемсворт в роли несколько «дегенеративного» антагониста Дементуса, что понравилось не всем критикам и зрителям. Впрочем, оценки лента получила довольно высокие — на Rotten Tomatoes у «Фуриосы» 90% от критиков на основе 343 рецензий и 90% от зрителей.