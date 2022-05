На Netflix вышла первая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things

27 мая на Netflix громкая и долгожданная многими премьера — вышла первая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Дафферами. Продолжение одного из лучших и самых популярных шоу — семь эпизодов из девяти — уже доступны в онлайн-кинотеатре в оригинальном озвучении (на английском) с украинскими и российскими субтитрами.

Общий хронометраж этих семи эпизодов составляет чуть больше девяти часов. Еще два завершающих эпизода выйдут 1 июля, а финальный продлится более двух часов. Названия всех эпизодов сообщили еще в конце 2021 года.

Продолжение сериала вышло через три года после показа третьего сезона — события в нем разворачиваются через полгода после предыдущего финала за пределами родного для главных героев городка Хоукинс (служило местом действия предыдущих трех сезонов), в частности, в Калифорнии и… СССР.

Кроме детей — Одиннадцать (Милли Бобби Браун), Лукаса (Калеб Маклафлин), Майка (Финн Вулфгард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матараццо) и Макс (Сэди Синк), которые давно уже не дети (с выхода первого сезона прошло уже 6 лет — только посмотрите на Милли Бобби Браун ниже), в трейлере также можно увидеть других главных героев в исполнении любимых актеров — маму Уилла Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор).

Stranger Things 4 is now on Netflix!

And here's Millie Bobby Brown explaining this season in 60 seconds pic.twitter.com/hAYE6NdClR

— Netflix (@netflix) May 27, 2022