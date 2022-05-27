На Netflix вышла первая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things

27 мая на Netflix громкая и долгожданная многими премьера — вышла первая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Дафферами. Продолжение одного из лучших и самых популярных шоу — семь эпизодов из девяти — уже доступны в онлайн-кинотеатре в оригинальном озвучении (на английском) с украинскими и российскими субтитрами.
Общий хронометраж этих семи эпизодов составляет чуть больше девяти часов. Еще два завершающих эпизода выйдут 1 июля, а финальный продлится более двух часов. Названия всех эпизодов сообщили еще в конце 2021 года.
Продолжение сериала вышло через три года после показа третьего сезона — события в нем разворачиваются через полгода после предыдущего финала за пределами родного для главных героев городка Хоукинс (служило местом действия предыдущих трех сезонов), в частности, в Калифорнии и… СССР.
Финальный трейлер четвертого сезона «Странные чудеса» / Stranger Things на английском
Кроме детей — Одиннадцать (Милли Бобби Браун), Лукаса (Калеб Маклафлин), Майка (Финн Вулфгард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матараццо) и Макс (Сэди Синк), которые давно уже не дети (с выхода первого сезона прошло уже 6 лет — только посмотрите на Милли Бобби Браун ниже), в трейлере также можно увидеть других главных героев в исполнении любимых актеров — маму Уилла Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор).
Stranger Things 4 is now on Netflix!
And here's Millie Bobby Brown explaining this season in 60 seconds pic.twitter.com/hAYE6NdClR
— Netflix (@netflix) May 27, 2022
Также поклонников в продолжении ждут новые персонажи, в том числе герой Роберта Инглунда, известного по роли Фредди Крюгера, и, конечно же, новые монстры. Герои попытаются раз и навсегда положить конец бедам из потустороннего мира, который называют «обратной стороной».
Рецензии критиков на четвертый сезон «Очень странные дела» / Stranger Things появились на прошлой неделе (23 мая) — и они в основном остались довольны. Продолжение получило 68 баллов из 100 на Metacritic (на основе 25 рецензий) и 87% на Rotten Tomatoes (на основе 70 рецензий).
Очень странные дела уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Дафферы, заявляли, что шоу будет идти не меньше четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф.
- Netflix выпускает «Очень странные дела» с 2016 года и это один из самых популярных проектов в стриминговом сервисе. Сериал, вдохновленный произведениями Стивена Кинга, ценят за атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.
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- Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля 2019 года, установив абсолютный рекорд онлайн-кинотеатра (на то время) — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix.
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- Это впервые Stranger Things разделили на части — все предыдущие сезоны сериала братьев Даффер выходили полностью сразу, но Netflix сейчас все чаще разделяет популярные шоу на части. Ранее создатели шоу объяснили это тем, что четвертый сезон вышел вдвое длиннее третьего — сценарий занял более 800 страниц, а съемка длилась почти два года. Пандемия здесь тоже сыграла свою роль — из-за COVID-19 фильм в начале 2020 года был приостановлен через две недели после старта, а работа над сериалом возобновилась только в сентябре 2020 года.