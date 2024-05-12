Процессор Snapdragon 8 Gen 4 получит частоту до 4,26 ГГц, чтобы победить Apple A18 — инсайдер

Согласно инсайдом, Qualcomm повышает тактовую частоту мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 4 до 4,26 ГГц. Это изменение позволит ему конкурировать с будущими чипами A18 и A18 Pro для iPhone, которые также могут работать на более высоких частотах. Гонка частот происходит на фоне выхода производительного процессора M4 от Apple с высокой частотой, которые помогли ему достичь высокого результата в одноядерных тестах. Ранее сообщалось, что дизайн Snapdragon 8 Gen 4 будет завершен в апреле этого года с целевой частотой 4,00 ГГц.

Повышение частоты процессора можно достичь благодаря 3-нм техпроцессу N3E от TSMC. Но отсутствие поддержки архитектуры ARMv9 может помешать высокие производительности. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет анонсирован в октябре, поэтому Qualcomm имеет несколько месяцев, прежде чем его обновленный дизайн будет отправлен партнерам. Представление Apple M4, вероятно, застало компанию врасплох и заставило перестроить чип. Благодаря частоте 4,26 ГГц Snapdragon 8 Gen 4 может получить значительный прирост одноядерной производительности, а структура ядер «2 + 6» сможет добавить выдающиеся многоядерные результаты.

Учитывая, что M4 производится по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, Apple, скорее всего, будет использовать эту же технологию для A18 и A18 Pro. Сообщается, что Qualcomm также будет массово производить Snapdragon 8 Gen 4 на той же технологии, поэтому рынок ждет захватывающая конкуренция. Отмечается, что будущий процессор базируется на Snapdragon X Elite, который не поддерживает набор инструкций ARMv9.

Это означает, что Snapdragon 8 Gen 4 не будет иметь расширения Scalable Matrix Extension (SME), которое позволяет M4 выполнять сложные рабочие задачи эффективнее, а также является одной из причин высокого одноядерного и многоядерного результата в Geekbench 6. Новый Qualcomm для смартфонов менее производительным из-за отсутствия SME, поэтому новая целевая частота 4,26 ГГц может быть оправданной.

Однако возникает вопрос охлаждения. Производители телефонов должны устанавливать большие испарительные камеры, чтобы позволить Snapdragon 8 Gen 4 работать с максимальной производительностью в течение длительного времени, иначе все усилия Qualcomm сойдут на нет.

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Источник: Wccftech

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