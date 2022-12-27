Процессоры AMD Ryzen 7000 с TDP 65 Вт выйдут 10 января — Ryzen 9 7900 в играх обходит 5900X

В сети опубликованы слайды AMD подтверждают цену и дату выпуска будущих процессоров Ryzen 7000. Компания подготовила для релиза три модели: 12-ядерный Ryzen 9 7900, 8-ядерный Ryzen 7 7700 и 6-ядерный Ryzen 5 7600 на базе архитектуры Zen4. У процессоров то же количество ядер, что у их «старших братьев», но гораздо более низкий показатель TDP по умолчанию, равный 65 Вт.

Согласно слайду, все три процессора поступят в продажу 10 января по цене $429, $329 и $329 соответственно. Учитывая недавнее снижение цен на модели 7000X, такая стоимость не выглядит особенно привлекательной. Всего за +$20 можно приобрести «разблокированные» модели 7900X или 7700X. Если AMD будет придерживаться этой цены при запуске, более быстрый 6-ядерный 7600X будет стоить всего на $10 больше 7600. Сайт VideoCardz сравнил известные характеристики процессоров двух серий:

Основным преимуществом новых процессоров является более низкое энергопотребление. Согласно другому слайду, процессор AMD 7900X мощностью 65 Вт в сочетании с памятью DDR5-6000 будет в среднем на 19% быстрее в играх, чем Ryzen 9 5900X мощностью 105 Вт на базе архитектуры Zen3 с памятью DDR4-3600.

Оба процессора были протестированы в 12 играх с разрешением 1080p вместе с Radeon RX 6950XT NITRO+ от Sapphire. Преимущество Ryzen 9 7900 над 5900X составляет от 103% в Assassin’s Creed Valhalla и до 134% в Far Cry 6.