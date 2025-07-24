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Новости Кино 24.07.2025 comment views icon

Квентин Тарантино считает, что этот боевик 1980-х содержит «лучший финал в истории кино»

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Квентин Тарантино считает, что этот боевик 1980-х содержит «лучший финал в истории кино»

Когда речь идет о хороших финалах в кино, обычно на ум приходят такие классические ленты как «Побег из Шоушенка» или «Гражданин Кейн», однако у режиссера Квентина Тарантино несколько иные мысли на этот счет.

Тарантино считает, что лучший финал в истории кино предложил «Ниндзя пяти стихий» / Five Element Ninjas — боевик 1982 года, который срежиссировал Чжэн Чэ. Несмотря на то, что фильм о боевых искусствах резко контрастирует с вышеназванными и бесспорно культовыми проектами, он далеко не самый уважаемый в своем жанре. Но у Квентина, который ранее довольно резко раскритиковал «Дюну» Дени Вильнёва, довольно специфические вкусы.

«Ниндзя пяти стихий» — это история о мести, предательстве и попытке довести до совершенства навыки ниндзя. По сюжету, несколько учеников боевых искусств объединяются, чтобы выстоять в серии битв с группировкой с одноименным к фильму названием, которую возглавляет Мудо, главный злодей. Финальный бой, который так понравился Тарантино, завершается тем, что Мудо фактически разрывают на две части.

Кадры из фильма «Ниндзя пяти стихий»

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Свои комментарии режиссер предоставил в подкасте Pure Cinema (через Screen Rant), где рассказывал, как пересматривал фильм с актерской и съемочной командами драмы «Джанго освобождённый». Сэмюэл Л. Джексон, который, по словам Тарантино, видел этот фильм раньше, но много лет назад, отреагировал на сцену, сказав: «Она такая же крутая, какой я ее и помнил!».

Напомним, что ранее Тарантино расхвалил сериал «Новости» / The Newsroom, отметив Аарона Соркина, как «лучшего автора диалогов» в Голливуде, а также хит ужасов Netflix, что, по мнению режиссер, «не имеет конкурентов» в жанре. Также режиссер назвал лучший боевик 2025 года; фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории и два лучших «фильма для тусовок» всех времен.

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