Когда речь идет о хороших финалах в кино, обычно на ум приходят такие классические ленты как «Побег из Шоушенка» или «Гражданин Кейн», однако у режиссера Квентина Тарантино несколько иные мысли на этот счет.

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Тарантино считает, что лучший финал в истории кино предложил «Ниндзя пяти стихий» / Five Element Ninjas — боевик 1982 года, который срежиссировал Чжэн Чэ. Несмотря на то, что фильм о боевых искусствах резко контрастирует с вышеназванными и бесспорно культовыми проектами, он далеко не самый уважаемый в своем жанре. Но у Квентина, который ранее довольно резко раскритиковал «Дюну» Дени Вильнёва, довольно специфические вкусы.

«Ниндзя пяти стихий» — это история о мести, предательстве и попытке довести до совершенства навыки ниндзя. По сюжету, несколько учеников боевых искусств объединяются, чтобы выстоять в серии битв с группировкой с одноименным к фильму названием, которую возглавляет Мудо, главный злодей. Финальный бой, который так понравился Тарантино, завершается тем, что Мудо фактически разрывают на две части.

Кадры из фильма «Ниндзя пяти стихий»

Свои комментарии режиссер предоставил в подкасте Pure Cinema (через Screen Rant), где рассказывал, как пересматривал фильм с актерской и съемочной командами драмы «Джанго освобождённый». Сэмюэл Л. Джексон, который, по словам Тарантино, видел этот фильм раньше, но много лет назад, отреагировал на сцену, сказав: «Она такая же крутая, какой я ее и помнил!».

Напомним, что ранее Тарантино расхвалил сериал «Новости» / The Newsroom, отметив Аарона Соркина, как «лучшего автора диалогов» в Голливуде, а также хит ужасов Netflix, что, по мнению режиссер, «не имеет конкурентов» в жанре. Также режиссер назвал лучший боевик 2025 года; фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории и два лучших «фильма для тусовок» всех времен.