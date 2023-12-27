Приостановка запрета: Apple разрешили продавать Watch Series 9 и Watch Ultra 2 до 12 января

Apple добилась временной приостановки запрета продажи Apple Watch, вступившей в силу во вторник. Сегодня Федеральный апелляционный суд США приказал прекратить действие запрета на импорт и продажу. Apple попросила приостановить запрет по крайней мере, пока таможня США не сможет определить, было ли достаточно изменений, внесенных компанией в Apple Watch, чтобы избежать патентного спора, который привел к запрету. Ожидается, что таможня обнародует свое решение 12 января.
Решение суда означает, что Apple может возобновить продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Часы были убраны с сайта компании и с полок магазинов, когда запрет вступил в силу. Apple пока не прокомментировала, возобновит ли продажи.
Компании запретили продавать и импортировать эти модели из-за патентного спора с производителем медицинских приборов Masimo. Комиссия по международной торговле США обнаружила, что Apple нарушила патенты Masimo и в результате запретила продажи в США. Пока запрет действует, другие розничные продавцы могут продолжать продавать Apple Watch из имеющихся запасов, но Apple запрещено продавать собственные запасы или привозить новые часы в страну.
Сейчас апелляционный суд рассматривает более продолжительную приостановку запрета на импорт и продажу. Apple попросила приостановить действие запрета, пока апелляционный суд не вынесет полного решения по делу о нарушении патента. Этот вопрос может быть решен через несколько недель.
Запрет на продажи Apple Watch в США вступил в силу. Apple подала апелляцию
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Источник: The Verge