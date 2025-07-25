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Пятничный чат ITC: когда ИИ встречает суровую реальность, а Starlink — технические проблемы

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Назар ЯворськийПроджектмен

Репутація Ультра

Пятничный чат ITC: когда ИИ встречает суровую реальность, а Starlink — технические проблемы

Потихоньку завершается рабочая неделя, поэтому в ваше цифровое пространство уже стучится наша традиционная рубрика — Пятничный чат. В нем мы вспомним, что интересного произошло на этой неделе и, конечно, заглянем в комментарии, чтобы поделиться с сообществом своими новостями.

Торстен Слек из Apollo Global Management бросил настоящую бомбу в ИИ-сообщество, заявив, что искусственный интеллект переоценен даже больше, чем доткомы в начале 2000-х. Если помните, или читали в книгах о том крахе, то там было не до смеха. Эксперт считает, что гиганты вроде Microsoft, OpenAI и Google могут повторить судьбу многих интернет-компаний того времени, которые сначала взлетели до небес, а потом разбились о землю реальности.

Но не все так драматично. Как и крах доткомов не убил интернет, так и возможный крах ИИ-пузыря не уничтожит технологию. Просто искусственный интеллект может стать чем-то обычным и менее амбициозным.

Как говорит Слек, когда мир поймет реальную стоимость ИИ, «эфемерные империи могут рассыпаться, как песок».

Хотя, честно говоря, после Метавселенной от Meta и NFT-бума, кажется, что технологические пузыри — это уже традиция.

Тем временем геймеры нашли способ разогнать RTX 5090 на 20%, но не всем это под силу. Энтузиаст GizmoSlipTech показал, как можно поднять производительность мобильной RTX 5090 на 20% с помощью шунтирования — метод, который звучит сложнее, чем на самом деле. Суть в том, чтобы «обмануть» видеокарту, заставив ее потреблять больше энергии (со 175 до 250 Вт), при этом она думает, что все еще работает в штатном режиме. Результаты впечатляют: в большинстве игр прирост составил более 20%, а в тесте Steel Nomad аж 41%.

Конечно, есть нюанс, ведь это требует физической модификации платы, что автоматически лишает гарантии и может привести к перегреву. Поэтому разработчик советует быть осторожными с тепловыми ограничениями. Но факт остается фактом: потенциал мобильной RTX 5090 значительно больше того, что позволяет NVIDIA «из коробки». А если вы забыли, на что способна мобильная RTX 5090, то можете почитать наш редакционный обзор на ASUS ROG Strix SCAR 18.

Дэвид Бленкл доказал, что электромобили могут быть настоящими трудягами — его Ford Mustang Mach-E за три года проехал более 406 тысяч километров в режиме такси, при этом батарея потеряла всего 8% емкости. А это ничто иное, как ежедневные поездки в среднем на 370 км, что для электрокара является достаточно серьезным испытанием. Кстати, он до сих пор ездит на оригинальных тормозных колодках благодаря рекуперативному торможению.

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Экономия на топливе по сравнению с бензиновым Ford Escape составляет более $8700. Главный инженер Mustang Mach-E подтвердил эти показатели и назвал их убедительным доказательством долговечности современных электромобилей. Теперь, когда кто-то говорит, что батареи электрокаров быстро деградируют, Блэнкл просто показывает одометр, и все вопросы автоматически отпадают. Хотя гарантия Ford рассчитана на 160 тыс. км, этот автомобиль превысил ее в 2,5 раза.

Помните клавиатуры в Half-Life, размытые, как зрение у доктора Кляйнера? Так вот, Higround выпустила клавиатуру Basecamp 75+ BLUR, которая имитирует внешний вид внутриигровых устройств из оригинальных Half-Life и Deus Ex конца 90-х. Клавиши сделаны настолько аутентично, что хочется заменить видеокарту на более мощную. Что это как не настоящая ностальгия по временам, когда текстуры «не дотягивали» до современных стандартов.

Цена в $160 может показаться высокой для компактной клавиатуры без цифрового блока, но за такую стилизацию некоторые готовы платить. Эксклюзивность еще и подчеркивает ограничение в приобретении — максимум две штуки в одни руки, видимо, чтобы не создавать дефицит на рынке ретро-периферии. Для тех, кто скучает по временам, когда 3D-графика только зарождалась, это может стать идеальным дополнением к игровому сетапу. А вы тем временем не забывайте заходить на ITC.ua, чтобы не пропустить цикл статей о графических движках прошлого, который будет выходить в рубрике «Технологии».

Вечером 24 июля пользователи Starlink в Украине массово сообщили о сбоях. Терминалы потеряли соединение почти одновременно. Особенно это коснулось тех, для кого стабильная связь критически важна. На Downdetector зафиксировали пик жалоб в 22:27, а канал DeepState сообщил, что «легли все Старлинки». Илон Маск быстро отреагировал, пообещав устранить неполадки.

После полуночи связь начала восстанавливаться, а в 03:18 Starlink официально сообщил о полном восстановлении сервиса. Вице-президент компании объяснил, что причиной стал сбой в работе ключевых внутренних программных сервисов. Вот такая цена централизации и отсутствия дублирования в критических структурах.

Не забывайте заходить в комментарии, которые сегодня превращаются в старый-добрый Пятничный чат!

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