Пик падения цен на SSD: Silicon Power XS70 на 2 ТБ (один из лучших для PS5) стоит всего $110 на Newegg

Silicon Power XS70 – один из самых быстрых SSD для PCIe 4.0. Он выжимает практически всё из пропускной способности интерфейса (чтение: 7300 МБ/с, запись: 6800 МБ/с). Год назад такой накопитель емкостью 2 ТБ стоил в США $240, сейчас его цена в Newegg – $109,99.

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Накопитель снабжен массивным, но не огромным пассивным радиатором, что делает его подходящим для PS5. Он отлично выполняет свою прямую функцию: согласно тестам PC Gamer, под нагрузкой накопитель не прогревается выше 63°C. Комплект SSD не включает аппаратного шифрования или дополнительного ПО, что формирует более низкую цены для тех, кому просто нужен быстрый накопитель.

Соотношение цены, скорости и вместимости делает Silicon Power XS70 оптимальным. Пока одни аналитики говорят о продолжении падения цен, другие видят признаки его скорого замедления – момент также выглядит подходящим.

В Украине твердотельные накопители PCIe 4.0 на 2 ТБ стоят от ₴3700, цены на SSD с близкими скоростными характеристиками начинаются от ₴5200.

Источник: PC Gamer