Qualcomm анонсировала линейку процессоров Snapdragon 700 для устройств с флагманскими возможностями, но более доступной ценой

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Во время проведения выставки Mobile World Congress 2018 компания Qualcomm анонсировала выпск новой линейки процессоров для мобильных устройств – Snapdragon 700. Как свидетельствует название, новая серия расположена между флагманскими чипами Snapdragon 800 и устройствами среднего уровня Snapdragon 600.

Серия процессоров Qualcomm Snapdragon 700 является своеобразным компромиссом между двумя указанными линейками. Процессоры этой серии смогут предложить некоторые премиальные функции для устройств более доступного сегмента, чем современные флагманские Android-смартфоны. В частности, упоминаются улучшенные функции искусственного интеллекта, которые обрабатываются непосредственно на мобильном устройстве. Среди преимуществе чипов серии Snapdragon 700 также упоминаются улучшенная работа камеры, повышенная производительность и энергоэффективность по сравнению с линейкой чипов Snapdragon 600.

Пока что спецификации новых процессоров Snapdragon 700 не уточняются. Однако Qualcomm заявляет, что новые чипы обеспечат 2-кратный прирост производительности в задачах ИИ по сравнению моделью Snapdragon 660. Также новинки обладают улучшенной на 30% энергоэффективностью, повышенной производительностью и обеспечивают более длительную автономную работу мобильным устройствам.

Компания планирует начать поставки процессоров Snapdragon 700 своим заказчикам на протяжении первой половины 2018 года. Таким образом, готовые потребительские продукты на их основе должны появиться на рынке в конце этого года или начале 2019 года.

Источник: The Verge