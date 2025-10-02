Qualcomm окончательно победила Arm в суде: ядра Snapdragon X не нарушают ни одной лицензии

Производитель Snapdragon вместе со своей дочерней компанией Nuvia вместе со своей дочерней компанией победили в судебной войне против Arm. Ядра их собственной разработки Oryon легли в основу линейки процессоров Qualcomm Snapdragon X.

Окружной суд США в Делавэре постановил, что ни Qualcomm, ни Nuvia не нарушили ни одного из лицензионных соглашений Arm на архитектуру (ALA). Судья отклонил последний оставшийся иск по делу, а также отклонил просьбу Arm о новом рассмотрении. Это произошло после победы Qualcomm в судебном процессе 2024 года, однако тогда присяжные не смогли прийти к согласию относительно того, нарушила ли Nuvia условия лицензирования с Arm.

Спор касался использования Qualcomm ядер Oryon для клиентских процессоров Snapdragon X на основе архитектуры Arm v8, созданной Nuvia. Arm утверждала, что Qualcomm имела пересмотреть лицензионные условия после приобретения Nuvia. Кроме того, истец требовал, чтобы эти разработки были отменены, поскольку они якобы нарушали первоначальные лицензии Nuvia на архитектуру Arm. Однако Qualcomm утверждала, что имеющееся у нее «Лицензионное соглашение на архитектуру» (ALA) для набора инструкций Arm также распространяется на разработки ее дочерних компаний.

«Благодаря сегодняшнему решению суда Qualcomm и ее дочерняя компания Nuvia достигли полной победы. Это решение является результатом победы Qualcomm в суде присяжных в декабре 2024 года, а также полным и окончательным решением в пользу Qualcomm. Наше право на инновации перевесило в этом деле, и мы надеемся, что Arm вернется к честной и конкурентной практике во взаимодействии с экосистемой Arm», — заявила Энн Чаплин, главный юрисконсульт и корпоративный секретарь Qualcomm.

Интересно, что по словам Джерарда Уильямса III, одного из ведущих разработчиков Oryon и бывшего дизайнера чипов Apple, разработка Qualcomm все же содержит «один процент или меньше» собственной технологии Arm. Уильямс был соучредителем Nuvia в 2019 году, компания была основана с целью создания высокопроизводительных, энергоэффективных ядер процессоров на заказ для центров обработки данных. Для этого Oryon получила две лицензии от Arm: «Лицензионное соглашение на технологии» (TLA) модификации имеющихся ядер и «Лицензионное соглашение на архитектуру» (ALA) для разработки собственных. Поскольку стратегия Nuvia заключалась в разработке именно собственных проектов, команда проектировала ядра с нуля, минимально полагаясь на интеллектуальную собственность Arm.

Этот процесс — всё, но встречное разбирательство продолжается. Qualcomm обвиняет Arm в нарушении договора, вмешательстве в отношения с клиентами и поведении, направленном на препятствование инновациям при продвижении собственных продуктов с преимуществом над продуктами давних партнеров. Компания ожидает рассмотрения дела в марте 2026 года.

Источник: Tom’s Hardware