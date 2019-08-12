Смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально: двойная камера, аккумулятор на 4000 мА·ч и дактилоскопический датчик





Компания Samsung сегодня придала официальный статус не только сенсору изображения ISOCELL Bright HMX разрешением 108 Мп для смартфонов, созданному вместе с Xiaomi, но и новому бюджетному смартфону. Речь о модели Galaxy A10s, являющейся улучшенной версией бюджетного смартфона Galaxy A10, вышедшего в начале года. Эту модель мы ждем уже достаточно давно и уже успели все о ней узнать, так что остается подвести итоги.

Итак, первое различие — платформа. Если оригинальный Galaxy A10 построен на платформе Exynos 7 Series 7884, как и модель Galaxy A20, то улучшенный Galaxy A10s использует примерно равную по производительности MediaTek Helio P22. Другие отличия кроются в улучшенном наборе камер — основная превратилась из одинарной в двойную (к основному 13-мегапиксельному примкнул 2-мегапиксельный модуль для анализа глубины сцены), а разрешение фронтальной повысилось до 8 Мп, и аккумуляторе увеличенной емкости — 4000 мА·ч вместо 3400 мА·ч. Кроме того, новая модель получила сканер отпечатков пальцев на задней панели.

По части экрана никаких изменений — все та же ЖК-панель Infinity-V с каплевидным вырезом под фронтальную камеру диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD+ (1520х720 пикселей). Объем оперативной и флэш-памяти тоже не изменился и составляет 2 и 32 ГБ соответственно. Последнюю можно расширить с помощью карт памяти MicroSD.

Смартфон Samsung Galaxy A10s поставляется под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. На выбор доступны четыре цвета: синий, зеленый, красный и черный. Увы, данных о цене и сроках начала продаж пока нет.

Источник: Samsung