Раскладушка Motorola RAZR 2019 задержится из-за высокого спроса

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Выйти вовремя на рынок пока не удавалось ни одному смартфону с гибким экраном: и Samsung Galaxy Fold, и Huawei Mate X прилично задержались (примерно на полгода) относительно первоначальных планов. И вот сейчас стало известно, что такая же участь постигла переродившуюся раскладушку Motorola RAZR 2019, которая была представлена месяц назад. С той лишь разницей, что в случае Motorola RAZR 2019 причина переноса старта продаж иная — желающих приобрести новинку, несмотря на весьма немаленькую цену в $1500, оказалось слишком много. То есть, спрос превзошел все ожидания производителя, которому теперь требуется немного дополнительного времени, чтобы произвести больше устройств.

Ниже приводим полный текст заявления Motorola в связи с переносом продаж RAZR 2019 в переводе на русский язык:

«После анонса в ноябре вокруг нового Motorola RAZR возник беспрецедентный ажиотаж и интереса со стороны потребителей. Спрос оказался очень велик и быстро превзошел прогнозируемые объемы поставок. Motorola решила скорректировать предпродажную подготовку и сроки запуска RAZR, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Мы работаем над определением подходящего количества и новых сроков, чтобы больше потребителей смогли получить RAZR на старте продаж. Мы не ожидаем существенного сдвига относительно первоначальных сроков начала продажа».

Итак, хорошая новость заключается в том, что RAZR 2019 задержится не так сильно, как Galaxy Fold и Mate X. По крайней мере, так представляется сейчас. Плохая новость в том, что Motorola пока не называет конкретных дат.

Перенос сроков начала продаж официально подтвержден только для США, где новинка будет экcклюзивом мобильного оператора Verizon. Там предзаказы на RAZR 2019 должны были стартовать 26 декабря, а фактические продажи начаться спустя две недели — 9 января. Однако с высокой долей вероятности задержится RAZR 2019 и в Европе.

Источник: GSM Arena