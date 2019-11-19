Раньше, но дороже. Цена и сроки выхода сгибаемого Razr 2019 в Европе





Представляя на прошлой неделе новую версию Razr со сгибающимся экраном, Motorola называл цену и сроки начала продаж только для рынка США, тогда как о Европе, где также есть немало поклонников легендарной раскладушки, не сказали ни слова. И вот сейчас производитель устранил этот пробел.

Итак, рекомендованная стоимость Razr 2019 для европейской розницы — €1600. Она закономерно выше американской цены в $1500, но ниже суммы €1680, фигурировавшей в утечках накануне. Продавать новый Razr 2019 компания Motorola будет лишь на некоторых избранных рынках. Увы, точного перечня пока нет, но подробности выпуска этого инновационного смартфона для некоторых стран уже известны.

Так, в Великобритании смартфон Razr 2019 станет эксклюзивным предложением оператора EE. Цена пока официально объявлена не была (ожидается на уровне £1,400), но известно, что предзаказы откроют в декабре, а фактические продажи стартуют в январе. В Италии оформить предварительный заказ на Razr 2019 можно будет уже 4 декабря (намного раньше, чем в США (26 декабря)), но поставки, опять-таки, начнутся только в январе.

Судя по слухам, в число избранных стран, которые в числе первых получат Razr 2019, также войдут Германия, Швеция и Нидерланды. В Швеции старт продаж запланирован на 24 января.

Будет ли новый Razr 2019 продаваться в Украине, пока неизвестно. Вскоре в Украине должны начаться официальные продажи первого сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Fold, который отличается от Razr 2019 форм-фактором, более передовыми характеристиками и более высокой ценой. С учетом того, что недавно Motorola вернулась на рынок Украины, не исключено, что в итоге Razr 2019 доедет и до нас.

Источник: GSM Arena