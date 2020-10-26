Раскрыты планы Intel по выпуску процессоров Xeon (Ice Lake, Sapphire Rapids) в 2021-2022 годах

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В интернете опубликована дорожная карта, которая раскрывает планы по выпуску процессоров Intel Xeon на ближайшие два года. Она частично подтверждает недавние слова руководства компании. Главный исполнительный директор Intel Боб Суон заявил, что серийное производство процессоров Ice Lake Xeon (Intel Xeon Scalable 3-го поколения) начнётся в первом квартале 2021 года.

В новой дорожной карте указано, какие процессоры семейства Intel Xeon находятся на разных фазах своего развития: поставляются, в разработке, запланированы (следующее поколение) или концепт.

На рынке высокопроизводительных систем (HPC) компания Intel не планирует обновлять свою серию Walker Pass, известную как процессоры Intel Xeon Advanced. Исходя из данных дорожной карты, до конца 2022 года новых процессоров для этой линейки не будет.

Однако чипмейкер намерен запустить новую серию процессоров Xeon Scalable (Tennesse Pass), ориентированную на сегмент HPC/AI. Это будут чипы на базе архитектуры Ice Lake-X. Уже буквально через несколько месяцев будет запущен преемник в виде серии Denali Pass (Eagle Stream) на базе архитектуры Sapphire Rapids. Данная архитектура принесёт поддержку DDR5 и PCIe Gen 5.

Процессоры серии Tennessee Pass ориентированы на применение в составе высокопроизводительных серверных систем. В то же время линейка Coyote Pass на базе архитектуры Ice lake ориентирована на массовые серверы. Речь идёт о системах с одним или двумя процессорными разъёмами и способные включать до 32 слотов памяти DIMM. Однако не уточняется, какой именно стандарт памяти будет поддерживаться этими устройствами. Через два квартала на смену Coyote Pass придёт серия Fox Creek Pass.

Источник: videocardz