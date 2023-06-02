Razr 40 и Razr 40 Ultra — новые флагманские смартфоны-«раскладушки» Motorola с гибкими AMOLED экранами. От €799

Motorola подготовила к выпуску новый складной смартфон Razr 40, который предлагается в двух модификациях: стандартной Razr 40 и улучшенной Razr 40 Ultra.

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Модель Razr 40 Ultra оснащена 3,6-дюймовым внешним дисплеем. Это наиболее крупный дисплей среди устройств такого форм-фактора. Производитель использует 10-битную AMOLED панель с разрешением 1066×1056 точек и частотой обновления 144 Гц. Основной LTPO AMOLED дисплей имеет диагональ 6, 9 дюйма, разрешение 2640х1080 точек, частоту обновления 165 Гц, поддерживает HDR10+ и пиковую яркость 1400 нит.

Новинка содержит процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.1. В вырезах внешнего дисплея расположилась двойная камера. Главный 12-мегапиксельный модуль с OIS дополнен 13-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, который также используется для макросъемки. Фронтальная камера в отверстии основного дисплея имеет 32-мегапиксельный сенсор. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса.

Корпус Motorola Razr 40 Ultra изготовлен из алюминия 7000 серии. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP52. В этой модели применяется шарнир новой конструкции, в котором количество компонентов снижено до 85, что должно повысить его надежность. В раскрытом состоянии толщина смартфона составляет 6,99 мм, в сложенном – 15,1 мм. Масса – 188 г. Ёмкость батареи составляет 3800 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт и беспроводная зарядка мощностью 5 Вт. Устройство работает под управлением Android 13 с оболочкой Moto MyUX и интерфейсом Ready For, который применяется при подключении внешнего монитора.

Цена Motorola Razr 40 Ultra начинается с уровня €1199. Продажи в Европе уже начались, а купить новинку в Украине можно будет в июле.

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Стандартная версия Motorola Razr 40 получила 1,5-дюймовый внешний дисплей с разрешением 368х194 пикселей. Внутренний 6,9-дюймовый LTPO AMOLED дисплей поддерживает разрешение 2640х1080 точек и частоту обновления 144 Гц.

В данном случае применяется процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. Главный модуль камеры получил 64-мегапиксельный сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Ещё пользователям доступен 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Как и в случае старшего собрата, корпус изготовлен из алюминия 7000 серии и обеспечивает защиту по стандарту IP52. Но толщина оказалась немного больше: 7,35 мм в раскрытом состоянии и 15,8 мм в сложенном виде. Масса – 188,6 мм. Пользователям доступна батарея емкостью 4200 мАч. Параметры зарядки – такие же, как у Razr 40 Ultra.

Модель Motorola Razr 40 оценивается от €799. Продажи в Украине начнутся во второй половине лета.

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