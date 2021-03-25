Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

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В ассортименте бренда Realme появились новые устройства умного дома: весы Smart Scale и лампы Smart LED Bulb.

Смарт-весы доступны в двух расцветках: белой и синей. Устройство можно использовать не только для измерения собственных показателей, но и в качестве кухонных весов. Заявленный диапазон измерений: от 0.05 кг до 150 кг. Таким образом, Realme Smart Scale могут быть полезным помощником на кухне.

Девайс имеет толщину всего 23.3 мм, его вес составляет 1.69 кг. Сверху устройство прикрыто закаленным стеклом, а снизу предусмотрены ножки, которые не дают скользить весам по поверхности, на которой они стоят.

Конечно же, Realme Smart Scale не просто измеряют вес пользователя, но также обеспечивают его дополнительной информацией. Всего весы предоставляют данные по 16 показателям, включая вес, процент жира в организме, индекс массы тела, уровень мышечной массы и прочим. Устройство оборудовано несколькими сенсорами, которые помогают следить за вашими показателями.

Для соединения со смартфоном и приложением Realme Link установлен модуль Bluetooth 5.0. Утилита позволяет добавить несколько профилей, чтобы все члены семьи могли следить за своим весом и прочими показателями. Устройство питается от четырех AAA-батареек, которых должно хватать на год использования, если измерять вес 2-3 раза в день. Стоимость Realme Smart Scale составляет ~$27.

Realme Smart LED Bulb доступны в двух версиях: 9 Вт / 800 люмен и 12 Вт / 1000 люмен. Лампы способны отображать 16 миллионов цветов, диапазон цветовой температуры от 1700K до 6500K.

Лампы поддерживают различные режимы работы. К примеру, они могут синхронизироваться с воспроизводимой музыкой, чтобы поддерживать атмосферу в доме. Компания также заявляет, что Smart LED Bulb не источают вредный для глаз синий свет и не мерцают. Управлять лампами можно при помощи голосовых помощников Google Assistant и Alexa. Заявленное время работы — до 13 лет. Поддерживается работа в сетях 120-250 вольт. Цоколь — E27.

Realme Smart LED Bulb оценивается в ~$11 за 9 Вт версию и ~$13 за 12 Вт вариант.

Отмечу, что данные цены актуальны для Индии, где новинки поступят в продажу этой весной. Но, учитывая, что бренд Realme официально представлен на украинском рынке, можно понадеяться, что устройства доедут и до нас.

Источник: Gizmochina