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Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы


В ассортименте бренда Realme появились новые устройства умного дома: весы Smart Scale и лампы Smart LED Bulb.

Смарт-весы доступны в двух расцветках: белой и синей. Устройство можно использовать не только для измерения собственных показателей, но и в качестве кухонных весов. Заявленный диапазон измерений: от 0.05 кг до 150 кг. Таким образом, Realme Smart Scale могут быть полезным помощником на кухне.

Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

Девайс имеет толщину всего 23.3 мм, его вес составляет 1.69 кг. Сверху устройство прикрыто закаленным стеклом, а снизу предусмотрены ножки, которые не дают скользить весам по поверхности, на которой они стоят.

Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

Конечно же, Realme Smart Scale не просто измеряют вес пользователя, но также обеспечивают его дополнительной информацией. Всего весы предоставляют данные по 16 показателям, включая вес, процент жира в организме, индекс массы тела, уровень мышечной массы и прочим. Устройство оборудовано несколькими сенсорами, которые помогают следить за вашими показателями.

Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

Для соединения со смартфоном и приложением Realme Link установлен модуль Bluetooth 5.0. Утилита позволяет добавить несколько профилей, чтобы все члены семьи могли следить за своим весом и прочими показателями. Устройство питается от четырех AAA-батареек, которых должно хватать на год использования, если измерять вес 2-3 раза в день. Стоимость Realme Smart Scale составляет ~$27.

Realme Smart LED Bulb доступны в двух версиях: 9 Вт / 800 люмен и 12 Вт / 1000 люмен. Лампы способны отображать 16 миллионов цветов, диапазон цветовой температуры от 1700K до 6500K.

Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

Лампы поддерживают различные режимы работы. К примеру, они могут синхронизироваться с воспроизводимой музыкой, чтобы поддерживать атмосферу в доме. Компания также заявляет, что Smart LED Bulb не источают вредный для глаз синий свет и не мерцают. Управлять лампами можно при помощи голосовых помощников Google Assistant и Alexa. Заявленное время работы — до 13 лет. Поддерживается работа в сетях 120-250 вольт. Цоколь — E27.

Realme представила смарт-весы и умные LED-лампы

Realme Smart LED Bulb оценивается в ~$11 за 9 Вт версию и ~$13 за 12 Вт вариант.

Отмечу, что данные цены актуальны для Индии, где новинки поступят в продажу этой весной. Но, учитывая, что бренд Realme официально представлен на украинском рынке, можно понадеяться, что устройства доедут и до нас.

Источник: Gizmochina

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