Редактор AnandTech: Intel стимулирует производителей мини-ПК NUC не использовать процессоры AMD

Несмотря на то, что в ассортименте AMD присутствуют энергоэффективные и производительные APU, которые вполне подходят для создания мини-ПК, соответствующих систем с гибридными процессорами Ryzen практически нет. Известный технический журналист и старший редактор издания AnandTech Ян Катресс на своей страничке в Twitter пролил свет на ситуацию.

Some of the more prominent NUC vendors get incentives to not build AMD versions (or delay them)

— 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) April 13, 2020