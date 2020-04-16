Редактор AnandTech: Intel стимулирует производителей мини-ПК NUC не использовать процессоры AMD





Несмотря на то, что в ассортименте AMD присутствуют энергоэффективные и производительные APU, которые вполне подходят для создания мини-ПК, соответствующих систем с гибридными процессорами Ryzen практически нет. Известный технический журналист и старший редактор издания AnandTech Ян Катресс на своей страничке в Twitter пролил свет на ситуацию.

Some of the more prominent NUC vendors get incentives to not build AMD versions (or delay them) — 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) April 13, 2020

Журналист утверждает, что Intel с помощью соответствующих инициатив «стимулирует» ведущих OEM-производителей систем NUC не использовать процессоры AMD, или при возможности максимально затягивать выпуск моделей на конкурирующих чипах. Увы, никаких подробностей редактор AnandTech не предоставил, но очевидно, что речь идет о финансовых стимулах. Понятно, что журналист не мог себе позволить прямые обвинения в адрес Intel о подкупе производителей по очевидным причинам (судебный иск).

Да, без прямых доказательств эта версия кажется весьма натянутой и на первый взгляд может показаться, что эта информация не достойна новости. Но, во-первых, Ян Катресс — уважаемый технологический журналист. Во-вторых, косвенных доказательств в пользу этой версии есть более чем достаточно. И самое главное — ранее Intel уже попадалась на подобном.

В 2009 году Еврокомиссия по итогам расследования, которое длилось целых восемь лет, обвинила Intel в нечестной конкуренции. Говоря точнее, Intel уличили в предоставлении производителям компьютеров чрезмерных «скидок» за использование исключительно ее продукции и незаконных выплатах за задержки с выпуском и отказ от выпуска моделей с компонентами AMD. В числе подкупленных Intel назывались Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC. Штраф в 1,06 млрд. евро, который Еврокомиссия наложила на Intel, на тот момент стал самым большим в истории как Intel, так и Евросоюза. Intel по сей день оспаривает это решение — буквально в прошлом месяце компания называла это решение «ошибкой», тогда как в ЕС твердо убеждены в справедливости своего решения.

Справедливости ради, сама концепция мини-ПК NUC (Next Unit of Computing) принадлежит Intel. А в конце прошлого года AMD объявила о запуске программы Mini PC, которая должна подстегнуть производителей выпускать мини-ПК на Ryzen. Вот только пока она ощутимого эффекта не оказала.

Источник: Twitter