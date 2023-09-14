Рейтинг цен iPhone 15 и iPhone 15 Pro: дешевле всего в США, а дороже всего — в Турции

В какой стране выгоднее всего покупать iPhone? Вопрос важный, ведь в зависимости от государства, цена может отличаться более чем вдвое.

Издание Nukeni собрала данные по всем региональным версиям официального сайта Apple, где есть цены на недавно анонсированные iPhone 15, 15 Plus и iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Важно понимать, что у реальных ретейлеров цены могут отличаться.

Примечание: США и Канада в списках представлены дважды. Это обусловлено тем, что в каждом штате (провинции) разные налоговые условия. Упоминание (1) предполагает цену с наименьшей налоговой нагрузкой, (2) — с самой высокой.

iPhone 15

Тройка лидеров по iPhone 15 — США, Китай и Япония во всех трех размерах накопителя — 128, 256 и 512 ГБ. Среди европейских стран самый дешевый 15 можно приобрести в Люксембурге и Великобритании — 998 долларов. Наши соседи: Польша и Венгрия — ближе к концу списка. Его традиционно уже замыкают Бразилия и Турция.

Инфляция в Турции привела к наибольшему среди всех росту цены, по сравнению с аналогичной моделью iPhone 14. Цена в турецких лирах выросла аж на 61%. К слову, в венгерских форинтах цена упала на 11%, в польских злотых — -9,62%.

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus опять же самый дешевый в США и Японии. Третью и четвертую строчку делят Китай и Гонконг (и Канада в варианте на 512 ГБ). Низкие цены в США обусловлены тем, что в 5 штатах (Аляска, Делавэр, Монтана, Нью-Гемпшир, Орегон) отсутствует налог с продаж. По сути — это та цена, которую Apple показывает на презентации. Самые высокие проценты в Калифорнии и Аризоне — 7,25 и 7,3% соответственно.

Цена в лирах показала еще больший прирост — 62,86%. Зато в Восточной Европе (Венгрии, Чехии и Польше) цены упали на 10%.

iPhone 15 Pro

Самый дешевый 15 Pro в США — те самые 999 долларов. Другой вариант приобрести относительно дешевый смартфон Apple — ехать в Японию или Гонконг (или поискать там знакомых). Точно не нужно этого делать в Индии, Бразилии и Турции.

При одной из лучших цен — в японских иенах iPhone 15 Pro стал почти на 7% дороже по сравнению с прошлогодней ценой на iPhone 14 Pro. В Турции — 62,5%.

iPhone 15 Pro Max

США, Япония и Гонконг — лидеры по iPhone 15 Pro Max. Самый дешевый аппарат на 256 ГБ стоит 1200 долларов. Разница с ценником Турции — 2,4 раза. Самая дорогая модель на 1 ТБ где-то в Стамбуле обойдется покупателю почти 3500 долларов, а в условном Портленде — 1600.



Именно тут Турция поставила рекорд прироста цены — 75%. Но здесь есть нюанс, iPhone 14 Pro Max имел конфигурацию на 128 ГБ, а у актуального поколения — минимум 256 ГБ. Из-за этого подешевело только в Люксембурге, Чехии и Венгрии.