«Рентгеновская» камера OnePlus 8 Pro, позволяющая «видеть» сквозь одежду, будет временно деактивирована





На прошлой неделе выяснилось, что одна из камер смартфона OnePlus 8 Pro при определённых условиях освещения способна «видеть» сквозь одежду и некоторые другие непрозрачные материалы. Это связано с тем, что в сенсоре нет цветных фильтров и инфракрасного фильтра, которые, как правило, используются в стандартных камерах. Потому в обычных сенсорах измеряется только количество света, а не цвет, и дополнительно блокируется невидимый человеческому глазу диапазон спектра. В случае одного из сенсоров OnePlus 8 Pro эти фильтры не используются, что делает камеру чувствительной к инфракрасному излучению.

Такая работа камеры представляет собой серьёзную угрозу конфиденциальности, так как люди могут использовать её со злонамеренным намерением. В связи с этим компания OnePlus объявила, что собирается отключить эту камеру в OnePlus 8 Pro с помощью обновления программного обеспечения, которое будет выпущено на протяжении недели.

Пока что компания объявила об этих намерениях на китайском сайте микроблогов Weibo, но вскоре должно последовать заявление и для всего остального мира. Согласно имеющейся информации, компания планирует решить проблему с просвечиванием одежды камерой, после чего её снова активируют в рамках одного из будущих обновлений.

Источник: neowin