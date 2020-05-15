В некоторых случаях камера с цветным фильтром в OnePlus 8 Pro способна «видеть» сквозь одежду





Как оказалось, смартфон OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь некоторые поверхности. Такой эффект достигается благодаря специальному 5-мегапиксельному сенсору, в котором отсутствуют обычные цветные и ИК-фильтры для создания художественных изображений. И судя по всему, сенсор способен захватывать изображение сквозь некоторые типы одежды и других непрозрачных поверхностей.

Судя по данным AndroidPIT, четвёртая камера на задней панели OnePlus 8 Pro может «видеть» (захватывать изображение) сквозь некоторые поверхности при определённых условиях съёмки. Это связано с тем, что в сенсоре нет цветных фильтров и инфракрасного фильтра, которые, как правило, используются в стандартных камерах. Потому в обычных сенсорах измеряется только количество света, а не цвет, и дополнительно блокируется невидимый человеческому глазу диапазон спектра. В случае одного из сенсоров OnePlus 8 Pro эти фильтры не используются, что делает камеру чувствительной к инфракрасному излучению.

А поскольку материалы поглощают свет в зависимости от длины волны, некоторые объекты могут выглядеть прозрачными, если на них навести камеру OnePlus 8 Pro. Даже если они не прозрачны для невооруженного глаза. Эффект примерно такой же, как прозрачность человеческого тела для рентгеновского излучения. Таким образом, при достаточном количестве солнечного света (инфракрасного света), падающего на объект, и при наличии соответствующего материала, он будет казаться прозрачным.



Остаётся только выяснить, насколько возможным будет использование камеры OnePlus 8 Pro для того, что «подглядывать» сквозь одежду людей на улице. Такое развитие технологий и камер в смартфонах мало кого порадует.

Источник: gsmarena