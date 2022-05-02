Российские оккупанты вывезли в Чечню украденную в Мелитополе сельхозтехнику John Deere на $5 млн, но запустить ее не получилось. Комбайны и тракторы заблокировали дистанционно

Российские войска украли всё оборудование из магазина сельскохозяйственной техники в оккупированном Мелитополе, а затем отправили его в Чечню. Об этом рассказал местный бизнесмен. Но воспользоваться украденным имуществом мародёры так и не смогли. Лишь после перевозки его более чем на 1100 км они обнаружили, что оборудование непригодно к использованию.

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Российские войска неоднократно были замечены в мародёрстве и вывозе различных ценностей из Украины – от б. у. нижнего белья и микроволновок до оборудования и сельхоз продукции. В Мелитополе они разграбили дилерский центр компании John Deere (занимается выпуском сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники) и использовали российский военный транспорт для вывоза украденной техники.

В общей сложности российские мародёрские силы выкрали оборудования John Deere на сумму почти в $5 млн. Один лишь комбайн оценивается в $300 тыс. По словам источника, сначала русские оккупанты украли два комбайна, трактор и сеялку. В течение следующих нескольких недель была похищена вся остальная сельскохозяйственная техника в количестве 27 единиц. Камера смогла запечатлеть, что для вывоза техники использовался автотранспорт с нарисованной белой буквой «Z», это был военный грузовик. Источник уточнил, что технику воровали конкурирующие группы оккупантов. Одни могли приходить утром, другие – вечером.

Часть украденной русскими войсками техники была доставлена ​​в близлежащее село, а часть отправилась в долгий путь по суше в Чечню, находящуюся на расстоянии более 1100 км. Это была современная техника, оснащённая модулями GPS, что позволяло отслеживать её перемещение – вплоть до села Захан Юрт в Чечне. Кроме того, этой техникой можно управлять дистанционно, в частности, зерноуборочными комбайнами.

«Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно», — сказал собеседник.

Сейчас техника просто стоит бесполезным грузом на ферме под Грозным. Но российские воры, похоже, нашли в россии консультантов, которые пытаются обойти защиту. Даже если это у них не получится, у воров всё ещё будет возможность разобрать технику на металлолом.

Другие источники говорят, что воровство российских мародёрских войск также распространяется на зерно, хранящееся в элеваторах в оккупированном регионе.

«Воруют, везут в Крым и все», — рассказал источник.

Источник: CNN