Аналитики TrendForce оценили влияние вспышки коронавируса на технологическую индустрию — тезисно

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Только за сегодня мы уже несколько раз писали о негативном влиянии вспышки коронавируса COVID-19 на технологическую индустрию и рынок смартфонов в частности (неизбежный дефицит смартфонов Apple iPhone и проблемы с поставками Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro). Аналитическая компания TrendForce провела более масштабное исследование, задавшись целью оценить воздействие эпидемии на ключевые сегменты технологической отрасли, и опубликовала соответствующий отчет. Мы выбрали главные тезисы из него.

В рамках исследования специалисты TrendForce отдельно оценивали ключевые сегменты и категории продуктов, чтобы добросовестно оценить влияние в масштабах всей отрасли. Отчет также дает некоторое представление о том, что ожидает отдельные компании вроде Apple. Итак, поехали:

Больше всего, как ожидается, достанется индустрии смартфонов, так как технологическая цепочка на этом рынке очень трудоемка. Прогнозируется, что производство смартфонов в первом квартале упадет на 12% в годовом выражении, обновив минимум за последние пять лет. Также в ближайшее время будет наблюдаться нехватка дорогостоящих компонентов, таких как модули камеры. И если ситуация усугубится, то в долгосрочной перспективе рынок смартфонов может упасть еще сильнее.

Несколько крупных поставщиков оптоволокна, на которых суммарно приходится 25% мирового производства соответствующей продукции, находятся в Ухане, откуда началось распространение коронавируса. Остановка производства на этих заводах может повлиять на развертывание 5G в Китае из-за большей потребности в оптоволоконных кабелях в базовых станциях следующего поколения.

Дефицита памяти DRAM и NAND не прогнозируется, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Эти отрасли оказались наиболее невосприимчивы к ситуации благодаря большим складским запасам материалов и высокому уровню автоматизации полупроводниковых фабрик, эксплуатируемых компаниями вроде Samsung и SK Hynix. То же самое справедливо по отношению к фабрикам по выпуску полупроводниковых микросхем.

Производство игровых приставок сильно пострадало, но вспышка не должна отразиться на следующем поколении, так как PS5 и Xbox Series X выйдут только в праздничный сезон. Само собой, при условии, что ситуация не усугубится и к концу квартала все закончится. Спрос на актуальные модели PS4 и Xbox One уже начал падать (все ждут новые модели), так что их дефицит маловероятен.

Производство жидкокристаллических панелей для телевизоров и мониторов тоже в некоторой степени пострадало. В этом сегменте наблюдается снижение темпов производства, внутренних перевозок и логистики.

Также TrendForce скорректировала прогноз в сторону снижения для умных часов, ноутбуков и умных колонок. Поставки умных часов окажутся ниже на 16% по сравнению с предыдущим прогнозом, хотя в отчете есть упоминание о росте продаж носимых устройств во второй половине года с обновлением Apple Watch.

Сравнение предыдущего и свежего прогноза TrendForce по объемам поставок различных устройств в таблице ниже:

С полным отчетом желающие могут ознакомиться по ссылке ниже.

Источник: TrendForce