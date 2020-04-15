После неудачного февраля продажи смартфонов в Китае взлетели на 241% (до 21,8 млн штук), а объем реализованных Apple iPhone вырос впятеро





В феврале мировые поставки смартфонов, как известно, сократились до минимального значения за всю историю из-за пандемии коронавируса; и китайский рынок, являющийся крупнейшим в мире, в феврале упал сильнее остальных. И вот сейчас подоспела свежая статистика по итогам марта, указывающая, что крупнейший рынок смартфонов снова поднялся столь же быстро, как упал.

В свежем отчете китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) говорится, что в марте общие поставки смартфонов в Китае выросли на 241%, достигнув 21,8 миллиона единиц. Да, это на 23% ниже показателя годичной давности, но результат весьма неплохой на фоне нынешней ситуации.

Отдельно есть данные по поставкам смартфонов Apple iPhone, которые в марте выросли на впечатляющие 416% по сравнению с февралем и составили около 2,5 млн штук. Данных по других игроках нет, но не так давно глава Xiaomi заверял, что рынок Китая уже восстановился до 80–90% от нормального уровня.

Также составители отчета указывают количество отгруженных за месяц смартфонов с поддержкой 5G — 6,2 млн, что на 161% больше февральского показателя. На модели 5G пришлось 27% от всех поставок смартфонов. Благодаря хорошим продажам iPhone доля моделей Android в общей структуре сократилась с 92% до 88%.

Отраслевые наблюдатели отмечают, что цепочка поставок Apple пришла в норму и новый iPhone 9 (SE 2), которого все уже заждались, дебютирует в самое ближайшее время.

Источник: Reuters и Gizchina