Рынок x86-процессоров в четвертом квартале: AMD продолжает откусывать у Intel долю во всех сегментах

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Специалисты аналитической компании Mercury Research подготовили свежий отчет, повествующий о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам четвертого квартала 2019 года. Согласно ему, компания AMD продолжает наращивать свою долю во всех сегментах процессорного рынка девятый квартал подряд.

Благодаря устойчивому высокому спросу на 7-нм массовые процессоры Ryzen 3000, в особенности на свежую флагманскую 16-ядерную модель Ryzen 9 3950X, и высокопроизводительные Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak), AMD удалось нарастить долю в настольном сегменте до 18,3%, что соответствует росту на 0,3 процентных пункта в квартальном выражении и на 2,4 процентных пункта — в годовом. Доля Intel при этом сократилась до 81,7% рынка. Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми кварталами рост AMD в настольном сегменте ощутимо замедлился. Похоже, стратегия Intel, заключающаяся в снижении цен, работает соответствущим образом и сдерживает рост AMD.

В серверном сегменте доля AMD по итогам рождественского квартала достигла 4,5%. Кварталом ранее AMD была ответственна за поставку 4,3% соответствующих CPU, тогда как год назад «красные» 3,1% рынка. И опять-таки вынуждены констатировать замедление темпов роста. Судя по всему, и здесь виноваты «скидки» от Intel.

Доля AMD III кв. 2016 IV кв. 2016 I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. 2017 IV кв. 2017 I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв. 2019 настольный 9,1% 9,9% 11,4% 11,1% 10,9% 12% 12,2% 12,3% 13% 15,8% 17,1% 17,1% 18% 18,3% мобильный — — — — — — — 8,8% 10,9% 12,1% 13,1% 14,1% 14,7% 16,2% серверный — — — — — 0,8% — 1,4% 1,6% 3,2% 2,9% 3,4% 4,3% 4,5%

В мобильном сегменте AMD сейчас занимает 16,2%, что на 1,5% и 4% больше, чем кварталом ранее и годом ранее соответственно. И это самая большая неожиданность, учитывая, что новейшие 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (семейство Renoir), которые, судя по первым тестам, получились очень достойными, выйдут только в следующем месяце.

Поставки клиентских процессоров AMD достигли 17%, увеличившись на 1,1% в квартальном выражении и на 3,5% — в годовом.

В целом AMD сейчас занимает 15,5% процессорного рынка против 14,6% кварталом ранее и 12,3% годом ранее.

В этом году AMD должна выпустить серверные процессоры следующего поколения EPYC (Milan), настольные Ryzen 4000 (Vermeer) и топовые чипы Ryzen Threadripper 4000, проходящие под кодовым именем Genesis Peak. Всех их роднит использование следующей архитектуры Zen 3 и улучшенного 7-нм техпроцесса TSMC с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV). Все вышеперечисленные процессоры должны выйти до конца текущего года. Новые чипы должны укрепить позиции AMD, обеспечив дальнейший стабильный рост во всех сегментах процессорного рынка.

Источник: Tom’s Hardware