Рынок x86-процессоров в четвертом квартале: AMD продолжает откусывать у Intel долю во всех сегментах
Специалисты аналитической компании Mercury Research подготовили свежий отчет, повествующий о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам четвертого квартала 2019 года. Согласно ему, компания AMD продолжает наращивать свою долю во всех сегментах процессорного рынка девятый квартал подряд.
Благодаря устойчивому высокому спросу на 7-нм массовые процессоры Ryzen 3000, в особенности на свежую флагманскую 16-ядерную модель Ryzen 9 3950X, и высокопроизводительные Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak), AMD удалось нарастить долю в настольном сегменте до 18,3%, что соответствует росту на 0,3 процентных пункта в квартальном выражении и на 2,4 процентных пункта — в годовом. Доля Intel при этом сократилась до 81,7% рынка. Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми кварталами рост AMD в настольном сегменте ощутимо замедлился. Похоже, стратегия Intel, заключающаяся в снижении цен, работает соответствущим образом и сдерживает рост AMD.
В серверном сегменте доля AMD по итогам рождественского квартала достигла 4,5%. Кварталом ранее AMD была ответственна за поставку 4,3% соответствующих CPU, тогда как год назад «красные» 3,1% рынка. И опять-таки вынуждены констатировать замедление темпов роста. Судя по всему, и здесь виноваты «скидки» от Intel.
|Доля AMD
|III кв.
2016
|IV кв.
2016
|I кв.
2017
|II кв.
2017
|III кв.
2017
|IV кв.
2017
|I кв.
2018
|II кв.
2018
|III кв.
2018
|IV кв.
2018
|I кв.
2019
|II кв.
2019
|III кв.
2019
|IV кв.
2019
|настольный
|9,1%
|9,9%
|11,4%
|11,1%
|10,9%
|12%
|12,2%
|12,3%
|13%
|15,8%
|17,1%
|17,1%
|18%
|18,3%
|мобильный
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8,8%
|10,9%
|12,1%
|13,1%
|14,1%
|14,7%
|16,2%
|серверный
|—
|—
|—
|—
|—
|0,8%
|—
|1,4%
|1,6%
|3,2%
|2,9%
|3,4%
|4,3%
|4,5%
В мобильном сегменте AMD сейчас занимает 16,2%, что на 1,5% и 4% больше, чем кварталом ранее и годом ранее соответственно. И это самая большая неожиданность, учитывая, что новейшие 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (семейство Renoir), которые, судя по первым тестам, получились очень достойными, выйдут только в следующем месяце.
Поставки клиентских процессоров AMD достигли 17%, увеличившись на 1,1% в квартальном выражении и на 3,5% — в годовом.
В целом AMD сейчас занимает 15,5% процессорного рынка против 14,6% кварталом ранее и 12,3% годом ранее.
В этом году AMD должна выпустить серверные процессоры следующего поколения EPYC (Milan), настольные Ryzen 4000 (Vermeer) и топовые чипы Ryzen Threadripper 4000, проходящие под кодовым именем Genesis Peak. Всех их роднит использование следующей архитектуры Zen 3 и улучшенного 7-нм техпроцесса TSMC с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV). Все вышеперечисленные процессоры должны выйти до конца текущего года. Новые чипы должны укрепить позиции AMD, обеспечив дальнейший стабильный рост во всех сегментах процессорного рынка.
Источник: Tom’s Hardware