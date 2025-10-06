"В центре — низший класс Вестероса": создатель сериала "Рыцарь семи королевств" раскрыл сюжет и главное отличие от "Игры престолов"

Новости Кино 06.10.2025 comment views icon

"В центрі — нижчий клас Вестеросу": творець серіалу "Лицар сімох королівств" розкрив сюжет і головну відмінність від "Гри престолів"

Шоуранер «Рыцаря семи королевств» раскрыл детали сюжета и объяснил, чем сериал будет отличаться от оригинальной «Игры престолов». Кроме этого, нам наконец показали новый кадр после короткого тизера, опубликованного более года назад.

«Рыцарь семи королевств» — это сериал-приквел к «Игре престолов», действие которого разворачивается примерно за 100 лет до событий основного шоу и через 100 лет после событий «Дома дракона». По словам соавтора Айры Паркера, драма из шести эпизодов сосредотачивается на жизни «низшего класса Вестероса» и повествует о средневековых рыцарях, наряду с «оружейниками, актерами, поварами и проститутками».

«Мы не на стороне лордов и леди, королей и королев», — говорит Паркер в интервью Entertainment Weekly.

К тому же «Рыцарь семи королевств» отказался от сложных вступительных титров: вместо развернутой анимированной карты с громким оркестровым саундтреком нам покажут простую титульную карту со средневековой типографикой. По словам шоураннеров, это соответствует характеру рыцаря Дунка (Питер Клеффи), который является «простым, понятным и лаконичным» главным героем.

"В центрі — нижчий клас Вестеросу": творець серіалу "Лицар семи королівств" розкрив сюжет і головну відмінність від "Гри престолів"
Питер Клеффи в роли Дунка

«Все решения принимал Дунк, он пытался воплотить свою личность в каждом аспекте этого шоу, даже в титрах», — говорит Паркер. «Титры в «Игре престолов» и «Доме дракона» большие, эпические и невероятные. Музыка Рамина Джавади прекрасна. Это не совсем стиль Дунка. Он простой, он лаконичный. У него нет много яркости».

«Лицар сімох королівств» дебютує на HBO у другій половині 2025 року.
Клеффи родом из Ирландии, ранее занимался регби и начал актерскую карьеру только в 2022 году

На данный момент сериал продлен на второй и третий сезоны. Первый экранизирует новеллу Джорджа Р. Р. Мартина 1998 года «Межевой рыцарь», которая повествует о том, как Дунк после смерти своего хозяина сэра Арлана из Пеннитри (Дэнни Уэбб) становится рыцарем и участвует в турнире на Эшфорд-Мэдоу, чтобы заработать немного денег.

«С деревянным щитом, веревкой вместо держателя для меча и тремя лошадьми, с которыми он регулярно разговаривает, Дунк вскоре встречает Эгга (Декстер Сол Анселл), маленького лысого мальчика, который твердо решил стать его оруженосцем».

"В центрі — нижчий клас Вестеросу": творець серіалу "Лицар семи королівств" розкрив сюжет і головну відмінність від "Гри престолів"
Декстер Сол Анселл в роли Эгга

На турнире дуэт встречает нескольких Таргариенов — принцев Бейлора, Мейкара и Эйриона — в эпоху, которая показывает род без того, что «привело их к власти», а люди ставят под сомнение их правление после потери драконов. Это одна из причин, почему Паркер вообще отправил семейство на турнир.

«Обычно они, возможно, даже не беспокоились бы об этом уютном местечке… Но они едут туда, потому что хотят, чтобы их все еще считали властителями».

Паркер дал обещание Мартину, что история никогда не переместится на «перспективу высшего класса».

«В этот период никто не думает о магии. Это может быть Британия 14-го века. Это суровые, жесткие, суровые средневековые рыцари. В этом сериале мы начинаем с самого низа», — говорит Паркер. «Найти совершенно другую версию этого мира, который, кажется, все так хорошо знают, было очень и очень заманчиво. Однако тот факт, что мы живем здесь, где когда-то существовала магия, очень интересен для меня. Эти земля и трава раньше видели драконов и драконий огонь. Так что все такое же, но немного более странное, немного иное».

"В центрі — нижчий клас Вестеросу": творець серіалу "Лицар семи королівств" розкрив сюжет і головну відмінність від "Гри престолів"
Новый кадр сериала «Рыцарь семи королевств»

Сам писатель уже просмотрел шоу полноценно, определив его как «экранизацию, достойную умного человека». С его же слов известно, что 90% событий сериала будут происходить в поле с палатками, хотя декорации создали «замечательные».

Серіал «Лицар сімох королівств»: Джордж Мартін поділився враженнями від першого епізоду приквелу «Гри престолів» (+ кадри зі знімань)
Джордж Мартин на съемках с командой сериала «Рыцарь семи королевств»

В HBO тем временем анонсировали «впечатляющие битвы» — не хуже, чем в первых двух шоу по произведениям Мартина, несмотря на скромный бюджет в $10 млн за эпизод. Для сравнения: последний сезон «Игры престолов» стоил $15 млн за эпизод, тогда как каждая из серий «Дома дракона» обошлось в около $20 млн.

Релиз первого сезона «Рыцаря семи королевств» запланировали на январь 2026 года. Третий сезон «Дома дракона» тем временем ожидается к премьере «ранним летом».

Сериал «Рыцарь семи королевств» будет выпускать по сезону в год — 2 и 3 снимут без перерывов в 2026 году

