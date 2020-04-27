С четвёртой попытки SpaceX наконец смогла успешно завершить криогенные испытания ракеты Starship





В минувшие выходные компания SpaceX успешно преодолела важный рубеж в разработке своей ракеты нового поколения Starship, которая предназначена для отправки грузов и людей на Луну и Марс. Опытный образец ракеты прошёл криогенные испытания под давлением на стенде в Техасе и остался невредимым. Это позволит проводить дальнейшие испытания, и уже в скором времени возможно проведение запусков на небольшую высоту.

Прохождение этого теста является важным шагом для SpaceX, так как предыдущие испытания заканчивались неудачей и приводили к уничтожению предыдущих прототипов Starship. Криогенный тест предусматривает заполнение ракеты жидким азотом, чтобы увидеть, может ли она выдерживать те же температуры и давление, с которыми она столкнётся при заполнении сверх холодным ракетным топливом перед запуском. Во время предшествовавших криогенных испытаний компания SpaceX потерял три предыдущих прототипа.

Теперь инженеры компании установят недавно разработанный двигатель Raptor на базу прототипа. Это должно произойти уже на этой неделе. Затем будет осуществлён запуск двигателя на зафиксированной ракете. Это позволит убедиться в его нормальной работоспособности. SpaceX разработал двигатель Raptor специально для Starship, и окончательная конструкция ракеты предусматривает использование шести таких двигателей. Но пока что компания будет использовать только один двигатель Raptor на этом прототипе. Увеличивать количество устанавливаемых двигателей планируется уже на будущих версиях ракеты. По словам Илона Маска, следующий прототип ракеты получит три двигателя Raptor.

После проведения должных испытаний двигателя Raptor на текущем прототипе, SpaceX намеревается запустить ракету, но пока что лишь на небольшую высоту – всего 150 метров. После этого, по задумке, ракета должна приземлиться. Это будет короткий «прыжковый» тест, предназначенный для проверки способности Starship взлетать, а затем использовать двигатель для последующей мягкой посадки. Такой же способ посадки применяется сейчас для первых ступеней ракеты Falcon 9. Подразумевается, что новый Starship тоже сможет совершать посадку на Землю после запусков или на другие космические объекты, такие как Луна или Марс, на конечном этапе полёта.

Компания SpaceX продолжает работать над обновлением конструкции Starship и вносит изменения в будущие версии ракеты. Производство следующего прототипа Starship уже началось.

Источник: The Verge