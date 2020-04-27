С четвёртой попытки SpaceX наконец смогла успешно завершить криогенные испытания ракеты Starship
В минувшие выходные компания SpaceX успешно преодолела важный рубеж в разработке своей ракеты нового поколения Starship, которая предназначена для отправки грузов и людей на Луну и Марс. Опытный образец ракеты прошёл криогенные испытания под давлением на стенде в Техасе и остался невредимым. Это позволит проводить дальнейшие испытания, и уже в скором времени возможно проведение запусков на небольшую высоту.
Прохождение этого теста является важным шагом для SpaceX, так как предыдущие испытания заканчивались неудачей и приводили к уничтожению предыдущих прототипов Starship. Криогенный тест предусматривает заполнение ракеты жидким азотом, чтобы увидеть, может ли она выдерживать те же температуры и давление, с которыми она столкнётся при заполнении сверх холодным ракетным топливом перед запуском. Во время предшествовавших криогенных испытаний компания SpaceX потерял три предыдущих прототипа.
Теперь инженеры компании установят недавно разработанный двигатель Raptor на базу прототипа. Это должно произойти уже на этой неделе. Затем будет осуществлён запуск двигателя на зафиксированной ракете. Это позволит убедиться в его нормальной работоспособности. SpaceX разработал двигатель Raptor специально для Starship, и окончательная конструкция ракеты предусматривает использование шести таких двигателей. Но пока что компания будет использовать только один двигатель Raptor на этом прототипе. Увеличивать количество устанавливаемых двигателей планируется уже на будущих версиях ракеты. По словам Илона Маска, следующий прототип ракеты получит три двигателя Raptor.
После проведения должных испытаний двигателя Raptor на текущем прототипе, SpaceX намеревается запустить ракету, но пока что лишь на небольшую высоту – всего 150 метров. После этого, по задумке, ракета должна приземлиться. Это будет короткий «прыжковый» тест, предназначенный для проверки способности Starship взлетать, а затем использовать двигатель для последующей мягкой посадки. Такой же способ посадки применяется сейчас для первых ступеней ракеты Falcon 9. Подразумевается, что новый Starship тоже сможет совершать посадку на Землю после запусков или на другие космические объекты, такие как Луна или Марс, на конечном этапе полёта.
Компания SpaceX продолжает работать над обновлением конструкции Starship и вносит изменения в будущие версии ракеты. Производство следующего прототипа Starship уже началось.
Источник: The Verge
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос.
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- Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю.
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- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
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- После примерно 10 тестовых орбитальных запусков SpaceX рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей. Ранее он планировался на конец 2020 года.
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- В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
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- В 2019 года Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.