Samsung анонсировала уменьшенную версию умной колонки Galaxy Home, когда выйдет обычная — по-прежнему неясно





Как известно, рынок умных колонок сейчас очень активно растет, так что все больше компаний выпускают свои продукты в этой категории, а лидеры обновляют предложения. Еще в мае мы узнали, что Samsung вдобавок к полноразмерной умной колонке Galaxy Home, которая все никак не выйдет (с момента анонса прошло уже больше года, а сроки запуска продукта неоднократно переносились), готовит более компактную модель. И вот позавчера состоялся ее формальный анонс: компания запустила на домашнем рынке Южной Кореи бета-тестирование устройства и начала принимать заявки. В числе первых внимание на это обратило издание SamMobile.

Принимать заявки будут до 1 сентября 2019 года, а само тестирование пройдет в сентябре-октябре 2019 года. Пока есть только изображение Galaxy Home Mini. Как видим, уменьшенная копия ожидаемо выполнена в том же дизайне, что и старшая модель, но отличается более компактным корпусом. Увы, детальные характеристики и возможности устройства пока не разглашаются. В Samsung отметили, что для тестов выдадут инженерные образцы, которые по итогам тестирования еще могут быть доработаны. Иными словами, финальная версия устройства, вероятно, будет отличаться.

Сейчас известно, что Galaxy Home Mini, как и большая модель, будет поддерживать работу с голосовым помощником Bixby, который у нас и в целом по миру не очень популярен, в отличие от Assistant, Siri и Alexa. Помимо голосовых команд управлять колонкой можно будет с помощью приложения SmartThings. Вероятно, она также сможет взять на себя роль центрального хаба для объединения всех бытовых устройств Samsung в рамках концепции «умного» дома.

Что касается полноразмерной Galaxy Home, которая, в числе прочего, должна выделяться качественным звучанием, на недавней презентации Galaxy Note10, компания подтвердила, что колонка не отменена. В последний раз Samsung обещала выпустить устройство в третьем квартале этого года, но точная дата не называлась.

Источник: SamMobile