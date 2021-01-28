Samsung Galaxy A02 — бюджетник с батареей на 5000 мАч за $100

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В ноябре прошлого года Samsung презентовала недорогую модель Galaxy A02S. Вполне типичный бюджетник от корейской компании, который продается по цене порядка 3799 грн в Украине на текущий момент. Теперь же представлена его более урезанная версия Galaxy A02, которая и вовсе оценивается в $100.

Смартфон оборудовали 6.5″ TFT-дисплеем с HD-разрешением и каплевидным вырезом. За производительность отвечает чипсет MediaTek MT6739W. Оперативной памяти может быть установлено 2 ГБ или 3 ГБ, встроенной доступно 32 ГБ либо 64 ГБ. Последнюю можно расширить при помощи карт microSD.

Основная камера лишилась одного модуля, если сравнивать с Galaxy A02S. Компанию 13-мегапиксельному сенсору (f/1.9) составляет 2-мегапиксельная макро камера (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры — 5 мегапикселей (f/2.0).

Galaxy A02 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч. Заряжается он через порт microUSB, максимальная мощность — 7.75 Вт. В смартфоне есть два слота для SIM-карт и 3.5-мм аудиоразъем. Девайс доступен в четырех расцветках: черной, синей, красной и серой.

Источник: Samsung