Samsung Galaxy S20 — первые смартфоны, получившие сертификат USB Fast Charger. Это инициатива USB-IF по созданию единого стандарта быстрой зарядки

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Представленные две неделе назад флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20 первыми прошли сертификацию USB Fast Charger и получили соответствующий сертификат. Об этом сообщила отраслевая организация USB Implementers Forum (USB-IF), развивающая и продвигающая технологию USB.

Это означает, что все модели линейки Samsung Galaxy S20 поддерживают функцию Programmable Power Supply (PPS), которая является частью стандарта быстрой зарядки Power Delivery (USB PD) 3.0.

Функция Programmable Power Supply, как подсказывает само его название, обеспечивает широкие возможности по регулировке напряжения в зависимости от температуры для достижения более высокой скорости зарядки. Иными словами, при условии использования соответствующего зарядного устройства смартфон может заряжаться при нестандартных значениях напряжения. Так, если обычный адаптер питания USB-PD может переключаться между режимами 5 В, 9 В, 15 В и 20 В, то сертифицированное быстрое зарядное устройство USB Fast Charger сможет обеспечить для Galaxy S20 любое напряжение на этом отрезке.

В случае Galaxy Note10+ и Galaxy S20 Ultra, которые поддерживают быструю зарядку мощностью до 45 Вт, значения силы тока и напряжения, необходимые для обеспечения такой мощности зарядки, равны соответственно 4,5 А и 10 В. Да, технически Galaxy Note10+ тоже поддерживает USB PD3.0 и PPS, но эту модель, по-видимому, производитель не сертифицировал.

Напомним, что в стандартном комплекте поставки находится зарядное устройство мощностью 25 Вт, а 45-ваттное ЗУ необходимо будет приобретать дополнительно. Но, как показывают тесты, разницы по времени между зарядкой с помощью 25- и 45-ваттного ЗУ практически нет.

Отличить сертифицированное ЗУ USB Fast Charger можно по соответствующему логотипу, вот такому:

Инициатива USB-IF, котора была запущена еще в 2016 году, направлена как раз на создание универсального быстрого зарядного устройства и сокращение электронных отходов. Она предполагает широкое использование унифицированных ЗУ для всех устройств с портом USB-C. В USB-IF надеются, что USB Fast Charger в конечном итоге станет фактическим отраслевым стандартом зарядных устройств. Это в точности то, чего хочет ЕС со своим недавно принятым законопроектом. И если все получится, то вскоре мы получим тот самый желанный единый стандарт быстрой зарядки вместо того зоопарка из проприетарных технологий, что есть на рынке сейчас.

Напомним, в Украине Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra начнут продаваться с 12 марта по цене от 26 999 грн до 37 999 грн.

Источник: Businesswire и GSM Arena