Samsung представила самый тонкий и самый легкий 10,5-дюймовый планшет Galaxy Tab S5e за €420, а также обновленную доступную модель Galaxy Tab A 10.1 (2019) за €210

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Компания Samsung только что представила два новых планшета — Galaxy Tab S5e и Galaxy Tab A 10.1 (2019). Первая модель, как подсказывает название (по аналогии с грядущим смартфоном Galaxy S10e), является упрощенной версией будущей флагманской модели Galaxy Tab S5 (ее дата выхода пока остается неизвестной). Со второй никаких вопросов не должно возникать — это новое поколение хорошо знакомой нам доступной модели Galaxy Tab A 10.5. Начнем с более интересной в плане характеристик Galaxy Tab S5e.

Планшет Samsung Galaxy Tab S5e выделяется в первую очередь рекордно малой толщиной и массой. Говоря конкретнее, толщина металлического корпуса составляет всего 5,5 мм, а весит планшет 400 г. И это при диагонали экрана 10,5 дюйма. Полные габариты устройства составляют 245х160х5,5 мм. Эти показатели толщины и массы дают новинке полное право претендовать на звание самого тонкого и легкого планшета в своем классе. Для сравнения, 11-дюймовая модель iPad Pro 2018 года имеет толщину 5,9 мм и весит 468 г. Осталось узнать, насколько большой у нового Galaxy Tab S5e запас прочности (в смысле, не будет ли гнуться столь же легко, как тот же iPad Pro).

Еще одна отличительная особенность Galaxy Tab S5e — тонкие рамки вокруг экрана. Соотношение площади экрана к лицевой панели у Galaxy Tab S5e достигает 81,8%. По этому показателю новинка превосходит актуальную флагманскую модель Tab S4 (79%), но немного уступает iPad Pro (82,9%).

В Samsung Galaxy Tab S5e установлена панель Super AMOLED разрешением 2560х1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Увы, этот планшет не поддерживает перьевой ввод.

Планшет Samsung Galaxy Tab S5e оснащается SoC Snapdragon 670 или Exynos (тесты указывали на 7885) в зависимости от рынка, 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флэш-памяти. Последнюю можно расширить картами microSD емкостью до 512 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. Емкость аккумулятора — 7040 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки. Samsung обещает свыше 14 часов в режиме просмотра видео.

Основная и фронтальная камеры характеризуются разрешением 13 и 8 Мп соответственно. Последняя может использоваться для разблокировки устройства по лицу, но также цели разблокировки служит встроенный в кнопку питания дактилоскопический датчик.

Из остального можно отметить разъем USB-C (переходник на 3,5 мм идет в комплекте) и четыре динамика AKG, как у старшей модели Tab S4. Кроме того, планшет Galaxy Tab S5e можно с фирменным чехлом с клавиатурой и он поддерживает функцию DeX без необходимости использования док-станции. Достаточно подключить планшет к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C.

Из коробки Samsung Galaxy Tab S5e работает под управлением ОС Android 9 Pie с новым интерфейсом One UI.

Планшет Samsung Galaxy Tab S5e в €420 за базовую версию без модема LTE, продажи стартуют 14 марта. За модификацию с LTE памяти придется отдать минимум €480, но ее купить можно будет только с 4 апреля. Покупатели смогут выбрать из трех вариантов цветового оформления, показанных на изображении выше.

Что касается более доступной модели Galaxy Tab A 10.5 стоимостью €210, она по-прежнему оснащается экраном IPS диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1920х1200 пикселей. В новом поколении SoC Snapdragon 450 сменила Exynos 7904, которая, как предполагается, также будет установлена в грядущем смартфоне Galaxy A30. Объем встроенной памяти составляет 32 ГБ, но расширяется картами microSD, а вот объем ОЗУ составляет безальтернативные 2 ГБ, что может отпугнуть многих потенциальных покупателей.

Емкость аккумулятора Galaxy Tab A 10.5, заряжаемого посредством разъема USB-C, составляет 6150 мА·ч. Отдельно Samsung акцентирует внимание на наличие детского режима, в котором родители имеют возможность контролировать то, чем их ребенок занимается на планшете.

Габариты равны 245х149х7,5 мм при массе 460 г. Здесь тоже установлена свежая Android Pie с оболочкой One UI.

Модель Galaxy Tab A 10.1 (2019) также будет предлагаться в версии с модемом LTE, но уже за €270.

Источник: Samsung (1 и 2)