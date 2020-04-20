Samsung прекращает синхронизацию данных клавиатуры между смартфонами пользователя

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С 13 апреля компания Samsung прекратила синхронизацию данных предустановленной на её смартфонах экранной клавиатуры между устройствами пользователя. Ранее для этих целей использовался облачный сервис Cloud.

В результате такого шага пользователи смартфонов Samsung при покупке нового аппарата того же бренда не смогут перенести сохранённые ранее в приложении клавиатуры данные. Это могут быть сохранённые слова, сведения о языке, варианты рекомендации слов в процессе ввода и др. Тем самым, теряется вся предыдущая история работы с приложением, и на новом устройстве настройку предстоит начинать с самого начала.

Такой шаг отказа от удобного инструмента синхронизации выглядит странным, так как компания продолжает обеспечивать синхронизацию ряда других параметров смартфона, таких как история посещений браузера или заметки.

Источник: Engadget