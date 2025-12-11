Самые популярные приложения Apple App Store в 2025 году

Apple начала подводить итоги и опубликовала список самых популярных приложений и игр 2025 года в App Store. Рейтинги составлены отдельно для iPhone и iPad, в бесплатных и платных категориях. Это ежегодный срез того, что устанавливали пользователи, и одновременно неплохой индикатор того, как менялись цифровые привычки в течение года.

В категории бесплатных приложений для iPhone первое место занял ChatGPT. За ним — Threads, Google, TikTok и WhatsApp. Единственным другим чатботом в топе стал Google Gemini, который замкнул список на десятой строчке. Среди платных приложений пользователи чаще всего покупали HotSchedules, Shadowrocket и Procreate Pocket.

В разделе бесплатных игр для iPhone лидерами стали Block Blast, Fortnite и Roblox. А среди платных — Minecraft, карточная стратегия Balatro и популярная вечерняя игра Heads Up.

На iPad картина немного другая. Больше всего скачиваний среди бесплатных приложений набрал YouTube. Далее — ChatGPT, Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video. В платном сегменте первые позиции традиционно заняли творческие инструменты: Procreate, Procreate Dreams, forScore, ToonSquid и Nomad Sculpt.

В топе бесплатных iPad-игр оказались Roblox, Block Blast и Fortnite. А среди платных снова лидировал Minecraft, за ним — Geometry Dash и Stardew Valley.

Отдельно Apple назвала самые популярные игры сервиса Apple Arcade в 2025 году. Среди лидеров — NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition и Balatro+.

Полный список всех топ-загрузок за год доступен напрямую в App Store.

Статистика 2025 года показывает, что спрос на ИИ-приложения стабильно растет, а кроссплатформенные игры продолжают держать верхушку рейтингов. Так что пользователи все чаще ищут универсальные инструменты и развлечения, которые работают одинаково хорошо и на смартфоне, и на планшете.

Источник: macrumors