Самый крупный провал Disney: реальный бюджет "Индиана Джонс 5" составил $419 млн, а убытки — около $200 млн

Forbes раскрыл реальную стоимость «Индиана Джонс 5», которая приближает проект Disney к лидерам в рейтинге самых дорогих фильмов в истории.

Студия неоднократно заявляла о бюджете в $290 млн, но сайт со ссылкой на публичные финансовые отчеты Disney называет сумму, большую более чем на $100 млн — колоссальные $419 млн.

Фильм, выпущенный в 2023 году под названием «Индиана Джонс и часы судьбы», вернул на экран археолога в исполнении Харрисона Форда для последнего приключения и погони за древним артефактом, прежде чем тот попадет в руки нацистов. Создатели использовали передовые технологии омоложения от Industrial Light & Magic, чтобы на то время 80-летний актер выглядел на экране, так же как и в 1980-х годах.

Омоложенная версия Форда появляется в фильме «Индиана Джонс 5» примерно на 25 минут.

Несмотря на все эти усилия новый «Индиана Джонс» заработал в прокате всего $384 млн. Учитывая предварительно названный бюджет, убытки оценивали в $134 млн, однако новые цифры, возможно, приближают финансовые потери Disney к рекордным и большим, чем у «Одинокого рейнджера» и «Джона Картера», которые потеряли по $200 млн каждый.

Вместе с тем отзывы фильм имел более или менее приличные: к примеру на Rotten Tomatoes у «Индиана Джонс 5» сейчас 71% от критиков и 87% от зрителей. Что же пошло не так? Джордан Руими из World of Reel предполагает, что неудаче способствовало разочарование «Королевством хрустального черепа» Стивена Спилберга 2008 года, или же зрители сомневались, стоит ли им отдавать деньги за взгляд на уже немолодого актера в роли главной звезды боевика. Интересно, что сам режиссер ленты Джеймс Мэнголд ранее публично склонялся ко второму варианту, как причине провала.

«У тебя есть замечательный актер, которому за 80. И ты снимаешь о нем фильм. Но зрители не хотят воспринимать героя в таком возрасте», — говорил Мэнголд. «Вопрос заключается в том, порадовались бы зрители, если бы мы начали все сначала с новым персонажем?».

Что касается самого Форда, то он довольно метко сформулировал восприятие фильма и объяснил, почему все же решил повторить роль:

«Дерьмо случается. Но я чувствовал, что это та история, которую я должен был рассказать. Я хотел дать Инди еще один шанс, стряхнуть пыль с его задницы и вернуть его туда, лишенного части сил, и увидеть, что произойдет. Я счастлив, что снялся в этом фильме».

В то же время, судя по последним финансовым результатам, франшиза официально зашла в тупик и продолжение с Фиби Уоллер-Бридж в главной роли теперь выглядит маловероятным.

«Мир юрского периода: Господство» стал самым дорогим фильмом в истории — с бюджетом в почти $600 млн

