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Сервис вызова такси Bolt будет бесплатно возить учителей во время карантина

Сервис вызова такси Bolt будет бесплатно возить учителей во время карантина

Сервис вызова такси Bolt будет бесплатно возить учителей во время карантина


Сервис по вызову такси Bolt в сотрудничестве с Офисом Президента Украины запустил новую инициативу. В результате водители Bolt будут бесплатно возить учителей к локации, где они проводят занятия со школьниками в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн».

Это еще одна инициатива, которую организовала компания Bolt в связи с карантином и ограниченным движением общественного транспорта — первым проектом стала бесплатная перевозка медицинских сотрудников. С целью помощи медработникам в рамках данной акции платформа Bolt уже осуществила около 70 тысяч поездок на сумму 13 млн гривен.

«Компания Bolt ― пример ответственного бизнеса, который участвует в социально значимых инициативах, таких как перевозка медиков, организация дезинфекции автомобилей и создание отдельной категории изолированных авто в условиях карантина. Офис Президента Украины выражает благодарность компании Bolt, которая предложила свою помощь и в транспортировке учителей, за неравнодушие и активную гражданскую позицию», ― прокомментировал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Костюк.

«Мы стараемся держать руку на пульсе и отвечать потребностям общества. Наряду с медицинскими сотрудниками, сложности с поездками на работу и домой испытывают также и учителя. Именно поэтому они особенно нуждаются в нашей поддержке во время карантина, когда все дети переведены на дистанционное обучение», ― заявил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Напомним, что ранее такси-сервис Bolt запустил новую «изолированную» категорию автомобилей с пластиковой перегородкой между водителем и пассажирами.

Источник: Bolt

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