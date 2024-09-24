Сериал «Пингвин» собрал 5,3 млн зрителей за 4 дня — самый большой запуск HBO со времен The Last of Us

С момента дебюта 19 сентября сериал «Пингвин» посмотрели 5,3 млн зрителей Статистика включает только зрителей из США на всех платформах — статистика включает воспроизведение на стримингах и повторные трансляции на канале HBO.

Показатели «Пингвина» превзошли премьеру последнего сезона «Наследников», который собрал 4,9 млн зрителей и в прошлом году завоевал премию «Эмми» как лучший драматический сериал, а также просмотры второго сезона «Белого лотоса» с 4,1 млн зрителей. В то же время сериал с Колином Фаррелом и Кристин Милиоти в главных ролях несколько уступает четвертому сезону «Настоящего детектива» с 5,7 млн зрителей.

Если учитывать именно 4-дневную аудиторию новых сериалов, то у «Пингвина» лучшие показатели во всех регионах со времен премьеры «The Last of Us» в январе 2023 года.

В сериале Колин Фаррел повторяет роль Освальда «Оза» Кобба, а действие разворачивается сразу после событий «Бэтмена», когда Пингвин пытается захватить контроль над подземным миром Готэма в вакууме власти, образовавшемся после смерти его бывшего босса Кармине Фальконе.

В настоящее время у «Пингвина» 94% от критиков и 89% от аудитории на Rotten Tomatoes. В рецензиях сериал называли «почти идеальной криминальной драмой с духом клана Сопрано» и «пятизвездочной адаптацией комиксов», которая понравится даже тем, кто устал от супергероики.

Серил «Пингвин» также транслируется на Megogo — с официальной украинской озвучкой.

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Источник: Variety